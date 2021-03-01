Суд визнав екс-президента Франції Саркозі винним в корупції

66-річного політика засудили до року в'язниці і двох років умовно

Колишній президент Франції Саркозі винним в корупції і торгівлі впливом по "справі про прослуховування" .

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Про це повідомляє Euronews.

Відповідне рішення 1 березня прийняв кримінальний суд Парижа. У зв'язку з цим колишнього главу держави засудили до 3 років позбавлення волі, з яких 2 роки – умовно, після чого він мовчки залишив будівлю суду ..

Цей вирок м'якший за той, що вимагала прокуратура – 4 роки позбавлення волі, причому не менш як два роки реального терміну. І тим не менш, Саркозі став першим президентом Франції, який отримав реальний термін.

Реклама Ніколя Саркозі. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes В тренді У Facebook відсудили 650 млн доларів за використання особистих даних

У 66-річного політика є можливість оскаржити вирок. Вочевидь, так він і вчинить, оскільки протягом всього процесу він заперечував свою провину.

"Справа про прослуховування"

Слідчі звинувачували екс-президента в торгівлі впливом – через свого адвоката він обіцяв співробітникові Касаційного суду Франції Жільберові Азіберу посаду в Державній раді Монако в обмін на інформацію про розслідування справи про незаконне фінансування президентської кампанії Саркозі в 2007 році режимом лівійського диктатора Каддафі.

У зв'язку з цим в 2013 році суд санкціонував прослуховування телефонних розмов колишнього президента, під час чого з'ясувалося, що він спілкувався з адвокатом по мобільних телефонах, зареєстрованих під вигаданими іменами.

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