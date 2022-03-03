Суд у Гаазі призначив слухання за позовом проти Росії

Тим часом Борель збирає глав МЗС та НАТО

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Міжнародний суд ООН проведе перші слухання за позовом України проти Російської Федерації 7 та 8 березня. Про це повідомляється на сторінці служби новин ООН у Twitter.

Крім того, 4 березня голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель скликав на п'ятницю позачергове засідання Ради міністрів закордонних справ за участю глав МЗС країн-союзників, зокрема Ентоні Блінкена (США) та Ліз Трасс (Велика Британія), міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби та генсека НАТО Єнса Столтенберга. Про це він повідомив у Twitter

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"Ми разом у трансатлантичній єдності проти торгів Росії та солідарні з Україною", — написав Боррель.

Обстановка 3 березня

Президент України Володимир Зеленський закликав окупантів забратися з України, не лізти до нас і краще зайнятися захистом росіян у своїй країні. Про це він сказав у своєму новому відеозверненні.

Російський олігарх Олег Дерипаска заявив, що Росію через вторгнення в Україну та санкції чекає найжорстокіша криза мінімум на три роки.

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Велика Британія запроваджує санкції проти російського "Газпрому", який більше не зможе випускати боргові зобов'язання чи акції у цій країні.

Тим часом президент країни-окупанта Володимир Путін не з'являється у Кремлі вже тиждень. Зазвичай гелікоптери з президентом РФ бачать у небі щоранку біля його резиденції, але після початку вторгнення в Україну вони зникли.

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