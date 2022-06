Суд завершено. Стало відомо, коли оголосять вирок у справі про катастрофу MH17

У Нідерландах відбулося останнє судове засідання у справі збитого росіянами у небі над Донбасом 14 липня 2014 року цивільного літака малайзійської авіакомпанії рейсу MH17. Тоді загинули 283 пасажири та 15 членів екіпажу.

Про це повідомили у Twitter Об'єднаної міжнародної групи з кримінального розслідування MH17.

Очікується, що вирок у цій справі буде оголошено до кінця 2022 року.

Також прикріплені посилання на сайт, де можна ознайомитись з точкою зору прокурорів у справі MH17.

Сьогодні був останній день mh17 trial. Verdict is due in November or December 2022. https://t.co/HBs875P6tg (English and Dutch) #MH17criminalfiles #mh17 pic.twitter.com/I4fHWZYqct