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Суд завершено. Стало відомо, коли оголосять вирок у справі про катастрофу MH17

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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10 червня, 18:48
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10 червня відбувся останній день суду щодо малайзійського Boeing 777
В Нідерландах завершився суд у справі про катастрофу MH17.
В Нідерландах завершився суд у справі про катастрофу MH17. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Нідерландах відбулося останнє судове засідання у справі збитого росіянами у небі над Донбасом 14 липня 2014 року цивільного літака малайзійської авіакомпанії рейсу MH17. Тоді загинули 283 пасажири та 15 членів екіпажу.

Про це повідомили у Twitter Об'єднаної міжнародної групи з кримінального розслідування MH17.

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Очікується, що вирок у цій справі буде оголошено до кінця 2022 року.

"Сьогодні був останній день суду з MH17. Оголошення вироку очікується у листопаді чи грудні 2022 року", – йдеться у повідомленні.

Також прикріплені посилання на сайт, де можна ознайомитись з точкою зору прокурорів у справі MH17.

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Як уточнив ексзаступник генпрокурора Гюндуз Мамедов, це фінальна стадія першого етапу слідства. Попередньо вирок може бути оголошений 17 листопада чи 15 грудня.

"Сьогодні завершилася серія судових засідань у справі MH17. Попереду – вердикт, який попередньо буде оголошено 17.11 або 15.12. Проте це фінальна стадія першого етапу, а не слідства загалом. Ще мають бути встановлені замовники та безпосередні виконавці пострілу", – написав він.

Варто зазначити, що на засіданнях 9 та 10 червня у суді виступав захист одного з чотирьох обвинувачених – росіянина Олега Пулатова. Адвокати надавали контраргументи стороні звинувачення.

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Пулатов виступив із фінальною промовою. Він продовжував заперечувати свою провину і наполягав, що після 7 років розслідування "досі до кінця не зрозуміло, що сталося".

Розгляд справи в Окружному суді Гааги триває з березня 2020 року. Паралельно з цими слуханнями Австралія та Нідерланди розпочали справу у Міжнародній організації цивільної авіації (ICAO).

Справа МН17

Раніше ми писали, що в суді точно встановили, чим було збито літак на Донбасі.

Також повідомлялося, що прокурор Тейса Бергера, який представляє сторону звинувачення на судовому процесі у Нідерландах, називав докази вини обвинувачених у справі катастрофи MH17.

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