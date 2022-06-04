Сухий візит до Німеччини: який привіт від Шольця привіз Стефанчук до України

Переговори пройшли без підсумкового брифінгу, їх також не було у робочому графіку канцлера

Стефанчук поїхав пробивати наше членство в ЄС до найнезговірливіших європейських політиків після Угорщини / Колаж "Сьогодні"

Канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент цієї країни Франк-Вальтер Штайнмайєр отримали можливість з перших вуст дізнатися про жахіття війни, яку розв'язав в Україні міжнародний злочинець Володимир Путін – у Берліні побував голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Судячи з заяв політика, він мав кілька завдань. З головних: отримати необхідну зброю та заручитися підтримкою нашої євроінтеграції.

Сайт "Сьогодні" з'ясував, як спікер впорався із поставленим завданням.

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Передісторія

Незважаючи на посмішки під час фотосесії для преси, візит, швидше за все, виявився складним. Той же Штайнмаєр добре пам'ятає, що ще два місяці тому йому відмовили в аудієнції на Банковій імовірно через його дружні стосунки з Володимиром Путіним. А на адресу Олафа Шольца з Києва постійно звучать звинувачення у відсутності реальної підтримки у боротьбі із найголовнішим злом на Землі.

" Ви цілих 80 хвилин розмовляєте телефоном з російським президентом, а завтра приїжджає до Німеччини, до Берліна голова українського парламенту, ви ж до цієї хвилини відмовляєте йому у зустрічі для бесід ы", – як виявилося, саме так німецька опозиція в особі Фрідріха Мерця (лідер Християнсько-демократичного союзу – партії Ангели Меркель) вибивала зустріч Стефанчука із Шольцем під час дебатів у Бундестазі 1 червня – за день до приїзду спікера ВР.

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У результаті ми маємо лише сухі офіційні заяви, бо жодного спільного брифінгу за підсумками цих зустрічей у Берліні не було, пресі не надали навіть комюніке.

Підсумки із соцмереж

" Не бути песимістом! Про це попросив мене під час зустрічі Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier , коментуючи європейську перспективу України Президент наголосив, що для нього та уряду очевидно, що Україна перебуває в особливій ситуації тому варто знайти для неї особливе рішення. Попросив Президента назвати ще хоч одну країну-кандидата в ЄС, підтримка членства якої в цій країні досягає 91%? Запевнив, що ми зробимо все, щоб Україна була не бідним родичем, а повноцінним членом ЄС ", – написав спікер українського парламенту після зустрічі зі Штайнмаєром на своїй сторінці у Фейсбуці.

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"Ми були дуже щирі під час зустрічі з Федеральним канцлером Німеччини Olaf Scholz . Німеччина є лідером ЄС, і її думка щодо кандидатства України є надзвичайно важливою. Думаю, що зміг розвіяти всі скептичні побоювання та сподіваюся на позитивне рішення на саміті Європейської Ради. Запросив Олафа Шольца відвідати Україну . Він подякував за це запрошення, і я дуже сподіваюся, що він його прийме ", – написав Стефанчук.

Олаф Шольц виявився більш стриманим.

" Вже 100 днів українці пручаються російському агресору . 100-денна війна у Європі. Дякуємо голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку за розмову у цей сумний 100-й день війни ", – от і весь твітт канцлера з нагоди приїзду до нього представника країни, яка сьогодні пише світову історію ( слова президента США Джозефа Байдена ).

Офіційна німецька сторона подає переговори як успішні.

" Розмова була дуже приємною, Стефанчук висловив задоволення тим, що канцлер у своїй урядовій заяві оголосив про подальші постачання Україні важких озброєнь. Що ж до запрошення, то канцлер доброзичливо прийняв його до уваги ", – сказав пресі представник канцлера Вольфганг Бюхнер.

Висновки

Як би там не було, майже спонтанну ранкову бесіду Стефанчука з канцлером ФРН (до моменту зустрічі вона так і не з'явилася в офіційному графіку Шольца – Ред.) можна вважати успіхом української дипломатії і, можливо, посла Андрія Мельника, який давно критикує Шольца за недостатні, на його думку, підтримку та увагу до України, а також – за відмову канцлера з'їздити до Києва на переговори з Володимиром Зеленським" , – пише німецьке агентство DW

Німецькі ЗМІ не помітили рішучості уряду своєї країни щодо просування України до ЄС. Німецький журнал Der Spiegel , наприклад, цитує заяву Шольца, що Україна безперечно належить до "європейської сім'ї", проте процес приєднання — це тривалий процес, який має відбуватися за умов миру.

Залишилося відкритим питання і щодо постачання нашій країні хоч якоїсь зброї. "Якщо бути чесними: 100 днів війни — досі Німеччина не поставила в Україну жодної одиниці важкої техніки", — підбив підсумок візиту посол України в Берліні. Андрій Мельник , пише газета Frantfurter Allgemeine.

100% союзники

DW зазначає, що більший успіх Руслан Стефанчук мав у бундестазі, де брав участь у розширеному спільному засіданні зовнішньополітичного комітету у справах Європи.

"Його заява про те, що Україна не бажає опинитися врешті-решт "колонією або буферною зоною Росії", не претендує на прискорену процедуру приєднання до Євросоюзу і готова повністю виконати Копенгагенські критерії вступу до ЄС німецькі парламентарі зустріли бурхливі оплески", – повідомляє DW.

Тут представники всіх фракцій, за винятком правих популістів з "Альтернативи для Німеччини", висловилися за надання на саміті ЄС наприкінці червня Україні кандидатського статусу. Після від'їзду Стефанчука додому у Бундестазі розпочалися консультації щодо проекту резолюції на підтримку нашої заявки на кандидатський статус. І з цим документом Шольцу доведеться рахуватися, тому що його рейтинг котиться вниз через слабкої позиції щодо підтримки воюючої за європейські демократичні цінності України.

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