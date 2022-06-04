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Сухий візит до Німеччини: який привіт від Шольця привіз Стефанчук до України

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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4 червня, 06:52
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Переговори пройшли без підсумкового брифінгу, їх також не було у робочому графіку канцлера
Стефанчук поїхав пробивати наше членство в ЄС до найнезговірливіших європейських політиків після Угорщини / Колаж "Сьогодні"
Стефанчук поїхав пробивати наше членство в ЄС до найнезговірливіших європейських політиків після Угорщини / Колаж "Сьогодні"

Канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент цієї країни Франк-Вальтер Штайнмайєр отримали можливість з перших вуст дізнатися про жахіття війни, яку розв'язав в Україні міжнародний злочинець Володимир Путін у Берліні побував голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Судячи з заяв політика, він мав кілька завдань. З головних: отримати необхідну зброю та заручитися підтримкою нашої євроінтеграції.

Сайт "Сьогодні" з'ясував, як спікер впорався із поставленим завданням.

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Передісторія

Незважаючи на посмішки під час фотосесії для преси, візит, швидше за все, виявився складним. Той же Штайнмаєр добре пам'ятає, що ще два місяці тому йому відмовили в аудієнції на Банковій імовірно через його дружні стосунки з Володимиром Путіним. А на адресу Олафа Шольца з Києва постійно звучать звинувачення у відсутності реальної підтримки у боротьбі із найголовнішим злом на Землі.

" Ви цілих 80 хвилин розмовляєте телефоном з російським президентом, а завтра приїжджає до Німеччини, до Берліна голова українського парламенту, ви ж до цієї хвилини відмовляєте йому у зустрічі для бесід ы", – як виявилося, саме так німецька опозиція в особі Фрідріха Мерця (лідер Християнсько-демократичного союзу – партії Ангели Меркель) вибивала зустріч Стефанчука із Шольцем під час дебатів у Бундестазі 1 червня – за день до приїзду спікера ВР.

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У результаті ми маємо лише сухі офіційні заяви, бо жодного спільного брифінгу за підсумками цих зустрічей у Берліні не було, пресі не надали навіть комюніке.

Підсумки із соцмереж

" Не бути песимістом! Про це попросив мене під час зустрічі Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier , коментуючи європейську перспективу України Президент наголосив, що для нього та уряду очевидно, що Україна перебуває в особливій ситуації тому варто знайти для неї особливе рішення. Попросив Президента назвати ще хоч одну країну-кандидата в ЄС, підтримка членства якої в цій країні досягає 91%? Запевнив, що ми зробимо все, щоб Україна була не бідним родичем, а повноцінним членом ЄС ", – написав спікер українського парламенту після зустрічі зі Штайнмаєром на своїй сторінці у Фейсбуці.

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"Ми були дуже щирі під час зустрічі з Федеральним канцлером Німеччини Olaf Scholz . Німеччина є лідером ЄС, і її думка щодо кандидатства України є надзвичайно важливою. Думаю, що зміг розвіяти всі скептичні побоювання та сподіваюся на позитивне рішення на саміті Європейської Ради. Запросив Олафа Шольца відвідати Україну . Він подякував за це запрошення, і я дуже сподіваюся, що він його прийме ", – написав Стефанчук.

Олаф Шольц виявився більш стриманим.

" Вже 100 днів українці пручаються російському агресору . 100-денна війна у Європі. Дякуємо голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку за розмову у цей сумний 100-й день війни ", – от і весь твітт канцлера з нагоди приїзду до нього представника країни, яка сьогодні пише світову історію ( слова президента США Джозефа Байдена ).

Офіційна німецька сторона подає переговори як успішні.

" Розмова була дуже приємною, Стефанчук висловив задоволення тим, що канцлер у своїй урядовій заяві оголосив про подальші постачання Україні важких озброєнь. Що ж до запрошення, то канцлер доброзичливо прийняв його до уваги ", – сказав пресі представник канцлера Вольфганг Бюхнер.

Висновки

Як би там не було, майже спонтанну ранкову бесіду Стефанчука з канцлером ФРН (до моменту зустрічі вона так і не з'явилася в офіційному графіку Шольца – Ред.) можна вважати успіхом української дипломатії і, можливо, посла Андрія Мельника, який давно критикує Шольца за недостатні, на його думку, підтримку та увагу до України, а також – за відмову канцлера з'їздити до Києва на переговори з Володимиром Зеленським" , – пише німецьке агентство DW

Німецькі ЗМІ не помітили рішучості уряду своєї країни щодо просування України до ЄС. Німецький журнал Der Spiegel , наприклад, цитує заяву Шольца, що Україна безперечно належить до "європейської сім'ї", проте процес приєднання — це тривалий процес, який має відбуватися за умов миру.

Залишилося відкритим питання і щодо постачання нашій країні хоч якоїсь зброї. "Якщо бути чесними: 100 днів війни — досі Німеччина не поставила в Україну жодної одиниці важкої техніки", — підбив підсумок візиту посол України в Берліні. Андрій Мельник , пише газета Frantfurter Allgemeine.

100% союзники

DW зазначає, що більший успіх Руслан Стефанчук мав у бундестазі, де брав участь у розширеному спільному засіданні зовнішньополітичного комітету у справах Європи.

"Його заява про те, що Україна не бажає опинитися врешті-решт "колонією або буферною зоною Росії", не претендує на прискорену процедуру приєднання до Євросоюзу і готова повністю виконати Копенгагенські критерії вступу до ЄС німецькі парламентарі зустріли бурхливі оплески", – повідомляє DW.

Тут представники всіх фракцій, за винятком правих популістів з "Альтернативи для Німеччини", висловилися за надання на саміті ЄС наприкінці червня Україні кандидатського статусу. Після від'їзду Стефанчука додому у Бундестазі розпочалися консультації щодо проекту резолюції на підтримку нашої заявки на кандидатський статус. І з цим документом Шольцу доведеться рахуватися, тому що його рейтинг котиться вниз через слабкої позиції щодо підтримки воюючої за європейські демократичні цінності України.

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ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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