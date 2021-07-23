Такого не було з часів Другої світової: Німеччина зазнала колосальних збитків через смертоносні потопи

Понад півроку потрібно, щоб повністю відновити постраждалу від злив залізницю Німеччини

Велика вода принесла великі збитки - в мільярди доларів / Фото Reuters, колаж "Сегодня"

Велика вода в Німеччині знищила залізниці. Влада визнала, що в результаті нещодавніх злив країна вперше зіткнулася з такими масштабними руйнуваннями. Їх можна порівняти з наслідками Другої світової війни. Збиток від стихії основного залізничного оператора – концерну Deutsche Bahn – оцінюється в 1,3 млрд євро.

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Про це повідомляє DW .

"На нас чекає неймовірна робота. З руйнуванням інфраструктури таких масштабів, що відбулися одночасно, ми не стикалися ще ніколи", – сказав на прес-конференції Фолькер Хенчель, глава відділу Deutsche Bahn.

Повінню, викликаною зливами, було зруйновано понад 50 мостів. Крім того, від селевих потоків постраждали вокзали і платформи, 180 залізничних переходів, майже 40 перекладних стрілочних механізмів і понад 1000 провідних і сигнальних щогл. А також пошкоджені енергоблоки, ліфти і освітлювальні встанови на станціях.

Повінь підмило десятки мостових переходів / Фото Reuters, Wolfgang Rattay

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Хенчель зазначив, що швидкого відновлення залізниці очікувати не варто. Крім оновлення пошкоджених ділянок і будівель, вирішено звести захисні дамби, щоб наступна стихія не закінчилася новими руйнуваннями. Розглядаються варіанти перенесення рейок подалі від річок там, де вони пішли під воду.

У Deutsche Bahn вважають, що до кінця 2021 року вдасться відновити нормальне залізничне сполучення всього лише на 80% постраждалої території.

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Нагадаємо, в результаті руйнівної повені, яка сталася на заході Німеччини після проливних дощів в середині липня і зачепила насамперед федеральні землі Північний Рейн – Вестфалія та Рейнланд-Пфальц, загинули як мінімум 175 людей.

В останні тижні багато країн Європи постраждали від повені, викликаної сильними дощами. В Бельгії в результаті повені загинула 31 людина , Більше сотні вважаються зниклими без вести.