Теми для саміту G7. ЄС має намір обговорити участь Росії у війні на Донбасі

Однією з головних тем зустрічі "Великої сімки" буде Росія, в тому числі, її участь в конфлікті на Донбасі

На саміті "Великої сімки" обговорять Росію

Росії є не посередником у конфлікті на Донбасі, а його учасником. Євросоюз на саміті "Великої сімки" зверне увагу партнерів на деструктивну політику РФ.

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Про це заявив глава Європейської ради Шарль Мішель, передає "Укрінформ".

"Росія буде однією з головних тем (обговорення на саміті в блоці закордонних справ – Ред). Партнери по G7 поділяють спільні погляди на підривні дії Росії. ЄС засуджує протиправні, провокаційні та руйнівні дії Росії проти ЄС і його країн-членів і за його межами", – заявив Мішель.

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За його словами, лідери "Великої сімки" також розглянуть координацію заходів у відповідь на дії режиму невизнаного президента Олександра Лукашенка в Білорусі і захоплення владою цієї країни цивільного літака для арешту опозиційного журналіста і його супутниці.

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Нагадаємо, саміт "Великої сімки" під головуванням Великобританії буде проходити 11-13 червня на курорті Карбіс-Бей в британському в Корнуоллі.

Раніше повідомлялося, що країни G7 розроблять єдиний механізм боротьби з російською пропагандою.

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