Тест на коронавірус: в Барселоні провели концерт з декількома тисячами глядачів

Дослідники перевірять чи можна під час пандемії проводити подібні заходи

В Іспанії провели перший з початку пандемії масштабний концерт. Таким чином вирішили перевірити, чи можна проводити подібні розважальні заходи з дотриманням строгих гігієнічних правил.

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Про це повідомляє Deutsche Welle

На концерт групи Love of Lesbians у Барселоні прийшли 5 тисяч осіб. Він відбувся на спортивній арені Палау-Сан-Жорді, що вміщає до 24 тисяч глядачів.

Вартість квитків становила від 23 до 28 євро і включала в себе ціну тесту на коронавірус і захисну маску для обличчя, носіння якої було обов'язковою умовою. Зняти маску можна було лише на короткий час, щоб попити або поїсти в спеціально відведених для цього місцях.

Перш ніж пройти на стадіон, всім відвідувачам зробили тест на коронавірус. Виявили шість позитивних результатів.

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За допомогою спеціальної програми на смартфоні дослідники зможуть отримувати актуальні дані про стан людини. Якщо хтось захворіє, то повинен буде негайно повідомити організаторам. Пізніше на основі цих даних фахівці проаналізують рівень зараження серед 5 тисяч відвідувачів концерту в порівнянні з середніми показниками по країні.

Раніше ми повідомляли, що з 24 березня Іспанія відновлює використання вакцини від коронавірусу AstraZeneca – в країні стрімко зростає кількість хворих.

Увага! Не забудьте в неділю, 28 березня, перевести свої будильники і хронометри на годину вперед. А перед цим подивіться новий випуск шоу "Дід Панч і молодь", в якому найдосвідченіший журналіст "Сьогодні" розклав по поличках... час. А заодно запитав у молодих і красивих, з ким їм краще спиться.

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