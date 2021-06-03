Тільки в екстрених випадках. Авіакомпаніям ЄС заборонили літати через Білорусь

Авіаційний регулятор Євросоюзу дав своїм країнам-членам два дні, щоб донести до авіаперевізників інформацію про заборону

Фото: REUTERS/Thomas Peter

Агентство з безпеки польотів Європейського Союзу (EASA) заборонило літакам авіакомпаній держав-членів ЄС літати через повітряний простір Білорусі на тлі інциденту з примусовою посадкою лайнера Ryanair в Мінську.

Реклама

Про це йдеться в Директиві з безпеки польотів 2021-02, опублікованій 3 червня на сайті EASA.

Відомство закликає авіарегуляторів країн ЄС донести до авіакомпаній, що відтепер літати через Білорусь можна лише в екстрених випадках.

Дане рішення було прийнято після консультацій з країнами-членами EASA і Єврокомісією та з метою знизити потенційний ризик для пасажирів і екіпажів. Заборона може бути переглянута "в міру необхідності" і не частіше, аніж раз на місяць.

Країнам-членам дали два дні, щоб ввести цей захід в силу і відзвітувати перед агентством про зроблені кроки.

В тренді Сенат Чехії розгляне імпічмент президенту Земану

Реклама

Нагадаємо, що раніше Верховна Рада прийняла постанову з осудом "піратського" захоплення літака Ryanair і затримання журналіста Романа Протасевича, що летів на ньому, та закликала владу Білорусі звільнити політв'язнів.

А в ніч на 29 травня Україна ввела повну заборону на використання свого повітряного простору білоруськими літаками.

Всі подробиці в спецтемі Ситуація в Білорусі: подробиці