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Тільки в екстрених випадках. Авіакомпаніям ЄС заборонили літати через Білорусь

3 червня, 14:19

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Авіаційний регулятор Євросоюзу дав своїм країнам-членам два дні, щоб донести до авіаперевізників інформацію про заборону

Фото: REUTERS/Thomas Peter

Фото: REUTERS/Thomas Peter

Агентство з безпеки польотів Європейського Союзу (EASA) заборонило літакам авіакомпаній держав-членів ЄС літати через повітряний простір Білорусі на тлі інциденту з примусовою посадкою лайнера Ryanair в Мінську.

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Про це йдеться в Директиві з безпеки польотів 2021-02, опублікованій 3 червня на сайті EASA.

Відомство закликає авіарегуляторів країн ЄС донести до авіакомпаній, що відтепер літати через Білорусь можна лише в екстрених випадках.

Дане рішення було прийнято після консультацій з країнами-членами EASA і Єврокомісією та з метою знизити потенційний ризик для пасажирів і екіпажів. Заборона може бути переглянута "в міру необхідності" і не частіше, аніж раз на місяць.

Країнам-членам дали два дні, щоб ввести цей захід в силу і відзвітувати перед агентством про зроблені кроки.

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Нагадаємо, що раніше Верховна Рада прийняла постанову з осудом "піратського" захоплення літака Ryanair і затримання журналіста Романа Протасевича, що летів на ньому, та закликала владу Білорусі звільнити політв'язнів.

А в ніч на 29 травня Україна ввела повну заборону на використання свого повітряного простору білоруськими літаками.

Всі подробиці в спецтемі Ситуація в Білорусі: подробиці

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