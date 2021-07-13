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Топлес на велосипедах: у Берліні протестували проти заборони оголяти груди (фото)

13 липня 2021 0:49

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

У "голому" велопробігу брали участь не тільки жінки, а й чоловіки з оголеним торсом або навіть надувними грудьми

Топлес-протест у Німеччині / колаж "Сьогодні"

Топлес-протест у Німеччині / колаж "Сьогодні"

У Берліні на вихідних пройшла яскрава акція протесту – топлес-велопробіг, в якому напівголі чоловіки і жінки намагалися відстояти своє право оголюватися в громадських місцях.

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Про це пише німецьке видання RBB24.

Велопробіг топлес у Берліні

Велопробіг топлес у Берліні / Фото: REUTERS

Акція пройшла на знак солідарності з жінкою, яку наприкінці червня поліцейські вигнали з берлінського парку через те, що вона засмагала з оголеними грудьми. Тоді наглядачі парку попросили її одягнутися, а коли вона відмовилася, викликали поліцію.

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Велопробіг топлес у Берліні

Велопробіг топлес у Берліні / Фото: REUTERS

У топлес-велопробігу взяли участь кілька сотень людей. У деяких протестувальників просто на тілі були написані гасла, такі як: "Моє тіло – мій вибір" і "Припиніть сексизм".

Протест топлес у Німеччині

Протест топлес у Німеччині / Фото: REUTERS

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Деякі чоловіки брали участь у велопараді просто з оголеним торсом, а хтось надів надувні або пластикові груди.

"Я думаю, що ми всі однакові, у всіх є соски, у всіх є груди. Норму, що жінкам неможна оголяти груди, а чоловікам можна, час переглянути, це застаріла ідея", – заявив один із учасників акції протесту.

Протест у Берліні

Протест у Берліні / Фото: REUTERS

Нагадаємо, муніципалітет Риму ще в 2019 році ввів штрафи для чоловіків, які люблять ходити з оголеним торсом.

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Ми також писали, що у травні цього року в Туреччині були затримані українки за відверту фотосесію в невеликому містечку Гечек у районі популярного курорту Фетхіє.

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