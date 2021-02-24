Торгував йодом і касторкою: в Італії українця затримали за продаж "небезпечних" ліків

Днями в Неаполі був затриманий молодий українець, який продавав заборонені в Італії медичні препарати. Вони не мають ліцензії, тож чоловік був арештований за нелегальний продаж.

Реклама

Про це повідомляє "Українська газета в Італії".

Патрульні поліцейські помітили на розі вулиці Піка з корсо Арнальдо Луччі неподалік залізничного вокзалу чоловіка, який торгував з переносного столика. Він брав з припаркованого по сусідству фургона пляшечки з ліками і виставляв на продаж на столик з різними продуктами.

Поліцейські запідозрили нелегальний продаж ліків і затримали чоловіка. У нього вилучили 30 упаковок ліків, які українські буси нелегально провозять в Італію. Як виявилося, чоловік продавав екзотичні для італійської медицини аскорбінову кислоту, меновазин, рицинову олію та йод.

Реклама Фото: telecaprinews.it В тренді Johnson & Johnson просить ВООЗ схвалити її вакцину від коронавірусу: що про неї відомо

24-річному українцю пред'явлено звинувачення в зберіганні нелегальних товарів і нелегальному продажі ліків, нібито небезпечних для здоров'я населення.

Нагадаємо, в грудні-2020 на Україні затримали контрабандистів, які заробили статки на продажу ліків.

А в Криму окупанти перехопили "контрабанду" і позбавили сердечницю українських ліків.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама