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Торгував йодом і касторкою: в Італії українця затримали за продаж "небезпечних" ліків

24 лютого, 16:29

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Хлопець вирішив порадувати співвітчизників продукцією української фармакології

Днями в Неаполі був затриманий молодий українець, який продавав заборонені в Італії медичні препарати. Вони не мають ліцензії, тож чоловік був арештований за нелегальний продаж.

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Про це повідомляє "Українська газета в Італії".

Патрульні поліцейські помітили на розі вулиці Піка з корсо Арнальдо Луччі неподалік залізничного вокзалу чоловіка, який торгував з переносного столика. Він брав з припаркованого по сусідству фургона пляшечки з ліками і виставляв на продаж на столик з різними продуктами.

Поліцейські запідозрили нелегальний продаж ліків і затримали чоловіка. У нього вилучили 30 упаковок ліків, які українські буси нелегально провозять в Італію. Як виявилося, чоловік продавав екзотичні для італійської медицини аскорбінову кислоту, меновазин, рицинову олію та йод.

Фото: telecaprinews.it
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Фото: telecaprinews.it

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24-річному українцю пред'явлено звинувачення в зберіганні нелегальних товарів і нелегальному продажі ліків, нібито небезпечних для здоров'я населення.

Нагадаємо, в грудні-2020 на Україні затримали контрабандистів, які заробили статки на продажу ліків.

А в Криму окупанти перехопили "контрабанду" і позбавили сердечницю українських ліків.

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Італія заробітчани ліки контрабанда затримання арешти Неаполь українці за кордоном продажі

Джерело: Сьогодні

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