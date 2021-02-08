Транспортний колапс у Німеччині: негода зупинила літаки, поїзди та авто (фото)

У Німеччині вже діб продовжує бушувати негода. Спочатку зимовий шторм прийшов на північ і захід країни, після чого обрушився на східні і південні райони.
У Саксонії, Саксонії-Ангальт, Тюрінгії та на Нижньому Рейні місцями випало до 40 см снігу, повідомляє Укрінформ.
У багатьох районах не ходять потяги міжміського сполучення, а також частково міський транспорт (в Лейпцигу, наприклад, в понеділок, 8 лютого, не ходив жоден з видів громадського транспорту). Кілька аеропортів, зокрема в Дортмунді, змушені були тимчасово зупинити прийом і відправку літаків.
Дощ за температури мінус 10 і нижче перетворював дорожнє покриття на козанку. На десятках трас, включаючи автобани федерального значення, утворилися затори. Наприклад, на трасі А4, яка проходить повз Дрезден, тисячі фур близько 5:00 стояли майже 70-кілометровому заторі. На багатьох автобанах дорожні служби просто не могли проїхати до місць аварій і розчистити дороги – спецтехніка застрягла разом з іншими автомобілями.
Як повідомляє прес-служба концерну Deutsche Bahn, міжміське сполучення між Німеччиною та Нідерландами призупинено до подальшого повідомлення. Потяги ICE між Франкфуртом і Амстердамом, а також поїзди Intercity між Берліном і Амстердамом на всьому маршруті відсутні.
Є обмеження на міжміське сполучення між Німеччиною і Францією.
Природно, не можна було скористатися прокатом велосипедів і електросамокатів, а у поштових служб виникли проблеми з доставкою посилок, тому армії довелося прийти на допомогу. Дехто цілком резонно вирішив пересуватися на лижах.
Водночас дикі тварини спокійно сприйняли снігопад, як, наприклад, стадо оленів біля озера Ігельсбахзее в Баварії.
Нагадаємо, снігопади і хуртовини накрили північ Європи – в Нідерландах найсильніша за десятиліття хуртовина, в Німеччині – не ходить транспорт, а британці згадали про "Звіра зі сходу".
А в декількох областях України обмежили рух великогабаритного транспорту в бік Києва.
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