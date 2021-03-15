Третя хвиля коронавірусу накрила Європу: в яких країнах найважча ситуація

Третя хвиля коронавируса накрила Європу. Кількість нових випадків захворювання щодоби б'є рекорди. У багатьох державах Євросоюзу вводять нові обмеження.

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Чи не найгірша ситуація в Італії. Від сьогодні там ввели жорсткий локдаун в 20 регіонах, зокрема – Римі, Мілані та Венеції.

Там закриті непродовольчі магазини, школи і університети, ресторанам дозволено працювати тільки до 6:00 вечора. А на Великдень італійцям заборонили без необхідності виходити на вулицю.

Більше хворих і в Німеччині. До кінця місяця влада не планує скасовувати локдаун, який був введений ще напередодні Різдва.

Критична ситуація у Франції. У паризьких лікарнях не вистачає ліжок. Кожні 12 хвилин там госпіталізують пацієнта з підтвердженим діагнозом COVID-19.

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Причиною нового спалаху COVID-19 в Європі називають мутації вірусу – нові штами в рази заразніші. А ще повільні темпи вакцинації.

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На сьогодні в Європі зареєстровано 4 вакцини:

Pfizer;

Moderna;

AstraZeneca;

Johnson & Johnson.

Відео: Сьогодні

Тим часом глава Національного офісу статистики Великої Британії Ян Даймонд прогнозує, що восени очікується новий сплеск заражень COVID-19. Вакцинація не позбавить відразу і назавжди від циркуляції коронавірусу.

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