Русский
$ 27,73
33,08
  1. Світові новини
  2. Євросоюз

Третя хвиля коронавірусу накрила Європу: в яких країнах найважча ситуація

15 березня, 19:16

Денис Беспалов Денис Беспалов

Причиною нового спалаху COVID-19 в Європі називають мутації вірусу

Третя хвиля коронавируса накрила Європу. Кількість нових випадків захворювання щодоби б'є рекорди. У багатьох державах Євросоюзу вводять нові обмеження.

Реклама

Чи не найгірша ситуація в Італії. Від сьогодні там ввели жорсткий локдаун в 20 регіонах, зокрема – Римі, Мілані та Венеції.

Там закриті непродовольчі магазини, школи і університети, ресторанам дозволено працювати тільки до 6:00 вечора. А на Великдень італійцям заборонили без необхідності виходити на вулицю.

Більше хворих і в Німеччині. До кінця місяця влада не планує скасовувати локдаун, який був введений ще напередодні Різдва.

Критична ситуація у Франції. У паризьких лікарнях не вистачає ліжок. Кожні 12 хвилин там госпіталізують пацієнта з підтвердженим діагнозом COVID-19.

В тренді
COVID-19, давай до побачення. Як дотримуються заходів безпеки в Туреччині (рос.)
Реклама

Причиною нового спалаху COVID-19 в Європі називають мутації вірусу – нові штами в рази заразніші. А ще повільні темпи вакцинації.

Читайте також: Тромбоз після вакцини AstraZeneca: які країни зупинили вакцинацію

На сьогодні в Європі зареєстровано 4 вакцини:

  • Pfizer;
  • Moderna;
  • AstraZeneca;
  • Johnson & Johnson.
Відео: Сьогодні

Тим часом глава Національного офісу статистики Великої Британії Ян Даймонд прогнозує, що восени очікується новий сплеск заражень COVID-19. Вакцинація не позбавить відразу і назавжди від циркуляції коронавірусу.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Европа карантин коронавірус локдаун
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Страшна ДТП автобуса з українцями в Польщі: всі подробиці
Страшна ДТП автобуса з українцями в Польщі: всі подробиціЄвросоюз
Очевидці смертельної ДТП з українцями в Польщі:
Очевидці смертельної ДТП з українцями в Польщі: "Це було пекло, люди кричали про допомогу"Євросоюз
"Було зрозуміло, що він засинав" – потерпілий у ДТП автобуса в Польщі про водіяЄвросоюз
У Парижі виписали з лікарні по-звірячому побитого українського підлітка
У Парижі виписали з лікарні по-звірячому побитого українського підліткаЄвросоюз
У комі, обличчя забинтоване: рідні самотужки шукали одну з потерпілих у ДТП автобуса в Польщі
У комі, обличчя забинтоване: рідні самотужки шукали одну з потерпілих у ДТП автобуса в ПольщіЄвросоюз
Країни Євросоюзу масово відмовляються від вакцини AstraZeneca: що відбувається?
Країни Євросоюзу масово відмовляються від вакцини AstraZeneca: що відбувається?Євросоюз

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти