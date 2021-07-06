Три людини в лікарні. У Польщі вертоліт з українцями впав в озеро (фото)

Проблеми у вертольота почалися відразу після зльоту, інцидент стався на озері Талти

У Польщі вертоліт з українцями на борту впав в воду. Аварія сталася на озері Талти в Вармінсько-Мазурському воєводстві. Три людини постраждали. Поліція почала розслідування катастрофи.

Про це повідомляє RMF24.

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Як розповіли очевидці, незабаром після зльоту у вертольота почалися проблеми з двигуном. Поступово він почав опускатися, поки нарешті не впав у воду. Машина повністю затонула.

У воді опинилися три людини. Туристи, що проходили на катері, підібрали поранених. Потім пасажирів вертольота доставили в лікарню. Відомо, що на вертольоті літали громадяни України, які проживали в Польщі.

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Сама тяжкопоранених жінка була доставлена в лікарню в Гіжицько з травмою хребта. Її 17-річна дочка, теж з пошкодженим хребтом, була доставлена в Ольштин на вертольоті Польської медичної авіації. Пілот був доставлений на об'єкт в Гіжицько для спостереження.

Раніше повідомлялося, що в Польщі в ДТП постраждали четверо українців .

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: