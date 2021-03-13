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Тромбоз після щеплення AstraZeneca: які країни зупинили вакцинацію

13 березня, 14:05

Віталій Семченко Віталій Семченко

Рішення пов'язане з можливими побічними діями препарату

Країни Євросоюзу масово зупиняють використання препарату від коронавірусу компанії AstraZeneca. Причина такого рішення – можливе утворення тромбів після COVID-щеплення.

Які країни вже зупинили імунізацію?

  • Австрія
  • Данія
  • Норвегія
  • Ісландія
  • Іспанія
  • Румунія
  • Таїланд
  • Болгарія
  • Естонія
  • Литва
  • Люксенбург
  • Кіпр
  • Латвія
  • Італія

Чому вони відмовляються від вакцини?

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Першою про зупинку вакцинації AstraZeneca заявила Австрія. Там після щеплення померла 49-річна жінка, у ще однієї розвинулася тромбоемболія легеневої артерії.

Випадок тромбозу також був зафіксований в Нідерландах. А сьогодні в Словаччині померла 38-річна вчителька, якій напередодні вкололи препарат. За попередніми даними, причиною смерті стали набряк мозку, тромбофілія та легенева емболія.

При цьому Європейське агентство лікарських засобів стало на захист вакцини. Регулятор відзначив, що підтвердження зв'язку між появою побічних ефектів і вакциною поки немає.

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А влада Канади заявила, що препарат британської розробки безпечний і ефективний, тому зупиняти вакцинацію вона не збираються.

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За словами представника Всесвітньої організації здоров'я Таріка Яшаревича, до сьогоднішнього дня не було виявлено жодного випадку смерті, викликаного вакцинами від COVID-19.

Чи варто боятися британської розробки, яку також використовують для вакцинації українців, – читайте в матеріалі "Сьогодні".

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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ЄС вакцинація вакцина коронавірус AstraZeneca побічний ефект
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