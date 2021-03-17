Скандал навколо AstraZeneca: чому всі говорять про тромбоз і наскільки це небезпечно

Все більше країн відмовляються від використання вакцини

Все більше країн Євросоюзу зупиняють вакцинацію препаратом AstraZeneca – все через випадки виникнення тромбозу у людей, які отримали щеплення.

В яких країнах зафіксовані випадки тромбозу?

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Першою про зупинку вакцинації препаратом від AstraZeneca заявила Австрія. Там після щеплення померла 49-річна жінка, ще в однієї розвинулася тромбоемболія легеневої артерії.

Пізніше Німеччина повідомила про сім випадків "рідкісного тромбозу церебральних вен". В Італії після щеплення помер учитель.

У Нідерландах зафіксовано 10 випадків утворення тромбів. Про два аналогічні інциденти повідомила влада Естонії: одна людина померла, у другої тромбоз виник у кровоносній судині ока і викликав порушення зору.

В Словаччині померла 38-річна вчителька. Попередня причина – набряк мозку і легенева емболія. 15 березня стало відомо, що в Норвегії помер один з трьох медиків, у яких з'явилися тромби після щеплення AstraZeneca.

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Також померла викладачка з Іспанії – 3 березня 43-річній жінці ввели вакцину, а через 11 днів у неї виявили обширний крововилив, який лікарі намагалися прибрати хірургічним шляхом. Однак під час операції у пацієнтки виявили набряк мозку.

При цьому європейський регулятор заперечує зв'язок вакцини з випадками тромбозу. Таку ж думку висловив представник ВООЗ Тарік Яшаревич. Він нагадав, що до сьогодні не було зафіксовано жодного випадку смерті, викликаного вакцинами від коронавірусу.

Covishield (зліва) и AstraZeneca. Колаж "Сьогодні"

Що взагалі таке тромбоз?

Тромбоз – це формування всередині кровоносних судин згустків крові (тромбів), які перешкоджають вільному потоку крові і кисню по кровоносній системі.

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Тромби утворюються в результаті різних травм, їх також можуть викликати рак, генетичні порушення, деякі лікарські засоби. Ці згустки можуть також "відламатися" і потрапити до легенів або мозку – найчастіше це призводить до смерті людини.

Щороку в світі реєструють два випадки тромбозу на тисячу осіб – тобто це досить поширене явище. Вірогідність його появи збільшується з віком.

А ще деякі обставини, звички, поведінка підсилюють ризики недуги: зайва вага, тривалі перельоти або поїздки на автомобілі, автобусі чи потязі, а також куріння. Це науково доведено.

/ Фото: Pixabay

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Крім того, в німецькому Інституті Пауля Ерліха вважають, що тромбоз синусів твердої мозкової оболонки після вакцинації частіше виникає у жінок – і недуга дійсно пов'язана з британським препаратом.

"Всі випадки сталися в період між 4-м і 16-м днями після вакцинації вакциною AstraZeneca проти COVID-19", – йдеться в повідомленні інституту. Троє з семи постраждалих загинули.

Фахівці зазначають, що тромби найчастіше утворюються в кінцівках, особливо нижніх. З'являються такі симптоми:

пульсуючі або переймоподібні болі в нозі, зазвичай в ікрі або стегні;

набряк;

відчуття тепла навколо ураженої ділянки;

червона або потемніла шкіра навколо ураженої ділянки;

тверді або хворобливі на дотик вени.

При цьому тромб може переміститися в іншу частину організму, наприклад, в легені. В такому випадку у людини з'являється утруднене дихання, сильний кашель, біль у грудях і запаморочення.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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