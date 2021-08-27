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Туреччина погрожує війною Греції: заява грецького МЗС

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
27 серпня, 20:47
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Міністр закордонних справ Греції поскаржився на погрози сенатору США

Влада Греції звинуватила Туреччину в тому, що вона загрожує війною. Про це міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас заявив під час зустрічі з головою комітету з міжнародних відносин сенату США Робертом Менендесом.

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Така заява міститься на сайті Міністерства закордонних справ Греції.

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"Туреччина в порушення всіх норм права виступила з погрозою війни проти Греції, якщо вона скористається невід'ємним правом на розширення територіальних вод островів, які історично грецькі. Це єдина країна в світі, яка виступила з погрозою війни проти іншої країни, яка бажає скористатися своїми невід'ємними правами" , – сказав глава МЗС Греції.

Егейське питання

Афіни хочуть розширити свої територіальні води в Егейському морі навколо Грецьких островів на одну милю. Греція претендує на право продовжити свої територіальні води до 12 морських миль на основі міжнародного права. Туреччина, яка вже розширила свої територіальні води до 12 миль, заперечує це право.

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Також Туреччина заперечує суверенітет ряду незаселених островів в Егейському морі з 1970 років. Двічі – в 1987 році і на початку 1996 року – егейська суперечка приводила до кризових ситуацій, близьких до спалаху військових дій між двома державами.

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