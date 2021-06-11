У Меркель заспокоїли Путіна. Вступ України в НАТО не стоїть на порядку денному

У німецькому уряді заявили, що нашій країні поки не варто розраховувати на вступ до Північноатлантичного альянсу

Володимир Зеленський, Ангела Меркель і Володимир Путін. Фото: REUTERS/Charles Platiau

Україні не варто розраховувати на вступ до НАТО найближчим часом, до чого закликає український президент Володимир Зеленський.

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Про це на брифінгу повідомила представник німецького уряду Ульріке Деммер, коментуючи слова російського президента Володимира Путінапро те, що розмови про приєднання України до Альянсу – не "балаканина"

"Ви знаєте наше ставлення до України, її значення і наші зусилля в Україні, але питання вступу в НАТО, як ми вже говорили, не стоїть на порядку денному", – сказала вона.

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Раніше Володимир Зеленський заявив, що потрібно вирішувати негайно питання вступу країни в НАТО. Наша країна зараз знаходиться в небезпеці і їй потрібна допомога. Зеленський переконаний, що з часом Україна вступить в НАТО, але українці в це вірять все менше. За його словами, це велика проблема.

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Також повідомлялося, що Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, обговоривши з ним напередодні саміту Альянсу ситуацію з безпекою в Україні.