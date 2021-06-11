У вакцини AstraZeneca знайшли ще один побічний ефект. Хто в групі ризику

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Вчені виявили ще один можливий побічний ефект від COVID-вакцини AstraZeneca. У шести досліджуваних пацієнтів протягом чотирьох днів після щеплення цим препаратом виник синдром підвищеної проникності стінки капілярів.
Про це повідомляє пресслужба Європейське агентство з лікарських засобів (EMA).
Як зазначається, троє вакцинованих раніше страждали від хвороби судин, але в підсумку одна з пацієнток померла.
Синдром підвищеної проникності стінки капілярів призводить до набрякання кінцівок і згущення крові.
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"Медики повинні бути інформовані про ознаки та симптоми цього синдрому і ризик його повторення у пацієнтів, у яких його діагностували раніше", – заявили в EMA.
Раніше агентство підтвердило, що вакцина від коронавірусу AstraZeneca в рідкісних випадках може мати побічний ефект у вигляді утворення тромбів.
Також EMA повідомило, що досліджує можливий зв'язок між препаратом і випадками рідкісного захворювання кровоносних судин- синдромом капілярного витоку.
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