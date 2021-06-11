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У вакцини AstraZeneca знайшли ще один побічний ефект. Хто в групі ризику

11 червня 2021 20:02

Денис Беспалов Денис Беспалов

Європейське агентство з лікарських засобів виявило кілька випадків виникнення рідкісного захворювання у пацієнтів після щеплення

Фото: REUTERS/Carlos Barria

Фото: REUTERS/Carlos Barria

Вчені виявили ще один можливий побічний ефект від COVID-вакцини AstraZeneca. У шести досліджуваних пацієнтів протягом чотирьох днів після щеплення цим препаратом виник синдром підвищеної проникності стінки капілярів.

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Про це повідомляє пресслужба Європейське агентство з лікарських засобів (EMA).

Як зазначається, троє вакцинованих раніше страждали від хвороби судин, але в підсумку одна з пацієнток померла.

Синдром підвищеної проникності стінки капілярів призводить до набрякання кінцівок і згущення крові.

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"Медики повинні бути інформовані про ознаки та симптоми цього синдрому і ризик його повторення у пацієнтів, у яких його діагностували раніше", – заявили в EMA.

Раніше агентство підтвердило, що вакцина від коронавірусу AstraZeneca в рідкісних випадках може мати побічний ефект у вигляді утворення тромбів.

Також EMA повідомило, що досліджує можливий зв'язок між препаратом і випадками рідкісного захворювання кровоносних судин- синдромом капілярного витоку.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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