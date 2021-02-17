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Вбиває COVID-19: у Франції розробили унікальну маску

17 лютого, 06:21

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Одноразова маска розрахована на 4 години носіння

Виробник масок для громадської охорони здоров'я Франції компанія BioSerenity оголосила у вівторок, що вона розробила першу "фільтруючу і дезінфікуючу" маску проти COVID-19 та інших вірусів.

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Про це повідомив на прес-конференції гендиректор BioSerenity Марк Фруен, передає BFMTV.

"Ця маска, версія FFP якої вже сертифікована, а 22 лютого очікується сертифікація хірургічної версії, має здатність блокувати і знищувати аерозольні віруси", – стверджує Фруен.

Одноразова маска розрахована на носіння не більше чотирьох годин.

Серед чотирьох шарів маска є спеціальний "фільтруючий і дезінфікуючий" текстильний шар, який нейтралізує віруси завдяки молекулам циклодекстрину і четвертинного аміаку. Згідно з дослідженнями, кількість вірусу завдяки їм знижується на 99,9% менш ніж за 5 хвилин.

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Зазначається, що FFP-версія маски доступна для замовлення вже з цього вівторка, її можна придбати за 1,49 євро (близько 50 грн), а хірургічна надійде в продаж 22 лютого і буде коштувати 0,44 євро (близько 15 гривень).

Нагадаємо, згідно з останніми дослідженнями вчених США, використання відразу двох масок, які щільно прилягають до обличчя, може значно знизити вплив коронавірусу на людину.

Ми також повідомляли, що в Чехії розробили респіратор, який завдяки унікальному нановолокну можна носити протягом двох тижнів.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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Франція винахід маска коронавірус
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