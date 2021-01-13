Убивство вчителя у Франції: поліція затримала ще семеро осіб

У Франції поліція у вівторок, 12 січня, затримала ще сім підозрюваних у причетності до жорстокого вбивства в жовтні під Парижем вчителя історіїСамюеля Паті.

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Про це повідомили джерела низки ЗМІ в органах юстиції, передає DW.

За даними джерел, підозрювані віком від 17 до 21 року підтримували контакт зі вбивцею Паті через соціальні мережі. Їх заарештували в різних частинах країни – в Анже, Тулузі, Ліоні і в департаменті Сена і Марна.

Зазначається, що щодо низки підозрюваних у справі про вбивство вчителя, зокрема проти учнів школи, в якій він працював, зараз ведеться слідство. Водночас деяких підозрюваних, затриманих у грудні, вже відпустили – проти них не порушували кримінальних справ.

Нагадаємо, у Франції в передмісті Парижа 16 жовтня 47-річному вчителеві історії Семюелю Паті відрізали голову за те, що він показував на своїх уроках карикатури на пророка Мухаммеда, коли розповідав про свободу вираження поглядів.

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Пізніше стало відомо, що вбивця, якого поліція застрелила при затриманні, – чеченець Абдуллах Анзор, який приїхав до Франції з Росії разом із родиною у 2008 році, у віці шести років.

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