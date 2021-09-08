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Вбивство українця польськими поліцейськими: з'явилися нові відеодокази

Юлія Безпечна Юлія Безпечна Нічний редактор Сьогодні
8 вересня, 00:17
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Вроцлавські правоохоронці стверджували, що загиблий Дмитро Никифоренко поводився агресивно, але нове відео доводить зворотне
Забитий поліцейськими у Польщі Дмитро Никифоренко агресії не виявляв
Забитий поліцейськими у Польщі Дмитро Никифоренко агресії не виявляв / Фото: Колаж: Сьогодні

З'явилися нові докази у справі 25-річного Дмитра Никифоренка з Немирова Вінницької області, якого забили на смерть палицями поліцейські в польському Вроцлаві. Вроцлавських правоохоронці стверджували, що хлопця довелося втихомирювати, оскільки він поводився агресивно. Але нове відео доводить зворотне.

Про це йдеться в сюжеті новин "Сьогодні".

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На ексклюзивному відео з камер автобуса, яким Дмитро Никифоренко їхав у той вечір, видно, що хлопець поводиться спокійно, ніякої агресії не проявляє, ні до кого не чіпляється і тихо сидить. Відео надала українським колегам польська Gazeta Wyborcza.

На цей момент також відомо, що і у витверезнику він не поводився агресивно і опору поліції не чинив.

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Що стало причиною нелюдського ставлення до українця польських поліцейських, з'ясовує слідство.

Що сталося

  • Дмитро Никифоренко помер 30 липня, проте подробиці трагедії стали відомі тільки зараз. Як дізналися журналісти, першими про шокуючі факти в Мережі заговорили колеги поліцейських, причетних до трагедії.
  • Никифоренко повертався автобусом додому після посиденьок з колегами. Чоловік був нетверезий. За однією з версій, він заснув у транспорті, за іншою – поводився дивно і бився головою об вікно. Водій викликав поліцію, і українця доставили у витверезник.
  • Журналісти Gazeta Wyborcza, які отримали доступ до відео з камер спостереження з витверезника, пишуть, що насильство до чоловіка застосували необгрунтовано.

Нагадаємо, що Україна направила Польщі ноту через смерть 25-річного українця Дмитра Никифоренка після затримання поліцейськими. У документі висловлено прохання неупереджено розслідувати обставини загибелі громадянина України.

Ми також писали, що поляки вийшли на акцію протесту після того, як 30 липня в поліцейському відділенні в результаті побиття і тортур помер 25-річний українець Дмитро Никифоренко з Немирова Вінницької області.

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