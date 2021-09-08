Вбивство українця польськими поліцейськими: з'явилися нові відеодокази

Вроцлавські правоохоронці стверджували, що загиблий Дмитро Никифоренко поводився агресивно, але нове відео доводить зворотне

Забитий поліцейськими у Польщі Дмитро Никифоренко агресії не виявляв / Фото: Колаж: Сьогодні

З'явилися нові докази у справі 25-річного Дмитра Никифоренка з Немирова Вінницької області, якого забили на смерть палицями поліцейські в польському Вроцлаві. Вроцлавських правоохоронці стверджували, що хлопця довелося втихомирювати, оскільки він поводився агресивно. Але нове відео доводить зворотне.

Про це йдеться в сюжеті новин "Сьогодні".

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На ексклюзивному відео з камер автобуса, яким Дмитро Никифоренко їхав у той вечір, видно, що хлопець поводиться спокійно, ніякої агресії не проявляє, ні до кого не чіпляється і тихо сидить. Відео надала українським колегам польська Gazeta Wyborcza.

На цей момент також відомо, що і у витверезнику він не поводився агресивно і опору поліції не чинив.

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Що стало причиною нелюдського ставлення до українця польських поліцейських, з'ясовує слідство.

Що сталося

Дмитро Никифоренко помер 30 липня, проте подробиці трагедії стали відомі тільки зараз. Як дізналися журналісти, першими про шокуючі факти в Мережі заговорили колеги поліцейських, причетних до трагедії.

Никифоренко повертався автобусом додому після посиденьок з колегами. Чоловік був нетверезий. За однією з версій, він заснув у транспорті, за іншою – поводився дивно і бився головою об вікно. Водій викликав поліцію, і українця доставили у витверезник.

Журналісти Gazeta Wyborcza, які отримали доступ до відео з камер спостереження з витверезника, пишуть, що насильство до чоловіка застосували необгрунтовано.

Нагадаємо, що Україна направила Польщі ноту через смерть 25-річного українця Дмитра Никифоренка після затримання поліцейськими. У документі висловлено прохання неупереджено розслідувати обставини загибелі громадянина України.

Ми також писали, що поляки вийшли на акцію протесту після того, як 30 липня в поліцейському відділенні в результаті побиття і тортур помер 25-річний українець Дмитро Никифоренко з Немирова Вінницької області.