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Вчені з'ясували, що ризик повторного зараження коронавірусів вищий у літніх людей

18 березня, 10:54

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Літнім потрібно дистанціюватися і вакцинуватися проти COVID-19, кажуть медики

Люди старше 65 років, які перехворіли на коронавісну інфекцію, мають більш високий ризик повторно заразитися COVID-19, аніж особи молодшого віку.

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Про це повідомляє медичний журнал The Lancet.

Данські вчені провели дослідження на аналізі понад 10 млн ПЛР-тестів, які здали близько 4 млн чоловік (69% населення Данії). В цілому, згідно з дослідженням, рівень захисту від повторного зараження у перехворілих становить 80%, проте серед осіб старше 65 років він падає до 47%.

Як заявили автори роботи, на природний захист не можна покладатися, а вакцинація всіх груп населення є найбільш надійним заходом для забезпечення захисту від COVID-19.

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Автори дослідження також заявили, що отримані результати підкреслюють важливість заходів щодо захисту людей похилого віку під час пандемії, і насамперед мова йде про дистанціювання і пріоритетність їхньої вакцинації.

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Нагадаємо, що повторне зараження може загрожувати і молодим. Так, 31-річна нардеп Ганна Скороход через майже рік знову захворіла COVID-19.

А військовий кореспондент "Сьогодні" Олександр Махов, який тиждень тому прищепився від коронавірусу на передовій, отримав позитивний тест на ковід.

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Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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Данія зараження коронавірус старожили літні люди COVID-19

Джерело: Сьогодні

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