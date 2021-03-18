Вчені з'ясували, що ризик повторного зараження коронавірусів вищий у літніх людей

Люди старше 65 років, які перехворіли на коронавісну інфекцію, мають більш високий ризик повторно заразитися COVID-19, аніж особи молодшого віку.
Про це повідомляє медичний журнал The Lancet.
Данські вчені провели дослідження на аналізі понад 10 млн ПЛР-тестів, які здали близько 4 млн чоловік (69% населення Данії). В цілому, згідно з дослідженням, рівень захисту від повторного зараження у перехворілих становить 80%, проте серед осіб старше 65 років він падає до 47%.
Як заявили автори роботи, на природний захист не можна покладатися, а вакцинація всіх груп населення є найбільш надійним заходом для забезпечення захисту від COVID-19.
Автори дослідження також заявили, що отримані результати підкреслюють важливість заходів щодо захисту людей похилого віку під час пандемії, і насамперед мова йде про дистанціювання і пріоритетність їхньої вакцинації.
Нагадаємо, що повторне зараження може загрожувати і молодим. Так, 31-річна нардеп Ганна Скороход через майже рік знову захворіла COVID-19.
А військовий кореспондент "Сьогодні" Олександр Махов, який тиждень тому прищепився від коронавірусу на передовій, отримав позитивний тест на ковід.
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