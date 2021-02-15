Удар в пах Путіну і Трамп на вогні: чим порадував карнавал у Німеччині (фото)

У Німеччині в Дюссельдорфі відбувся традиційний вуличний карнавал "Рожевий понеділок", щоправда вулиці цього разу були нетрадиційно порожні через карантин у зв'язку з COVID-19.

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Вулицями міста проїхали вісім платформ з об'ємними фігурами, які зображали найяскравіші події та особистостей останнього року – зокрема президента РФ Володимира Путіна і його опонента Олексія Навального, а також екс-президента США Дональда Трампа.

Так, на одній з платформ опозиціонер Олексій Навальний завдає удар у пах президенту Путіну – обидва зображені в кімоно для карате.

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На ще одній платформі Дональд Трамп смажиться на рожні над багаттям, на якому написано "Зробимо Америку великою знову".

Також німців минулого році вразило рішення польського уряду про практично повну заборону абортів, тому на карнавальну платформу потрапив лідер правлячої партії Польщі "Право і справедливість" Ярослав Качинський, що вбивається кілок у груди жінці-Польщі.

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Ну і, звичайно ж, не міг обійтися нинішній карнавал без коронавірусу, паралельно згадали і глобальне потепління, що все ще загрожує планеті.

Ну і, зрозуміло, не обійшлося на німецькому карнавалі без фігури канцлера ФРН Ангели Меркель.

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