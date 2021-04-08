Загроза миру: глава МЗС Польщі терміново виїхав до Києва через ситуацію на Донбасі

Візит в Україну відбудеться сьогодні, 8 квітня

Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау відвідає Київ з терміновим візитом.

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Про це повідомляє пресслужба відомства в Twitter.

Причиною поїздки стала ескалація війни на Донбасі з боку Росії.

"Сьогодні, 8 квітня, відбудеться позачерговий терміновий візит міністра Збігнева Рау до Києва. Візит пов'язаний з загрозою миру на кордонах України", – сказано в повідомленні.

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Нагадаємо, останнім часом підтримувані Росією бойовики не припиняють обстріли на Донбасі, застосовуючи заборонене озброєння, українська армія чи не щодня зазнає втрат. Тим часом РФ перекидає війська до кордону з Україною.

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Крім того, міністр оборони США Ллойд Остін під час телефонної розмови зі своїм українським колегою Андрієм Тараном запевнив, що в разі ескалації російської агресії його держава підтримає Україну.

Що відбувається на Донбасі і чи загрожує нашій країні повномасштабне вторгнення з боку РФ – читайте в матеріалі "Сьогодні".

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