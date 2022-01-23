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Загроза нападу РФ: Папа Римський попросив молитися за Україну

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
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23 січня, 18:58
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Понтифік заявив, що можливе вторгнення Росії в Україну ставить під питання безпеку усієї Європи, тому людям потрібно молитися за мир
Папа Римський закликав молитися за Україну через загрозу вторгнення РФ
Папа Римський закликав молитися за Україну через загрозу вторгнення РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Папа Римський Франциск запропонував провести 26 січня День молитви за мир у світі та, зокрема, Україні. Він заявив, стурбований стягуванням військ РФ до кордонів України та новинами про можливе вторгнення.

Про це він сказав під час недільної проповіді на площі Святого Петра у Римі, пише Vatican News.

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Папа Римський зазначив, що вторгнення Росії в Україну може поставити під питання безпеку Європи.

"З великим занепокоєнням стежу за зростанням напруженості, яка загрожує завдати нового удару по миру в Україні та поставити під питання безпеку європейського континенту. З огляду на ситуацію я пропоную 26 січня провести День молитви за мир", – Сказав понтифік.

Він також закликав усіх людей молитись, щоб дії політиків були для людського блага, а не партійних інтересів.

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Першим під час захоплення буде Харків?

Президент України Володимир Зеленський у інтерв'ю The Washington Post раніше заявив, що якщо РФ зважиться на повномасштабну війну, то почне з українських регіонів, де живуть люди зі спорідненими зв'язками з Росією.

"Харків, який перебуває під контролем уряду України, може бути окупований. Росії потрібен привід: скажуть, що захищають російськомовне населення. Після окупації та анексії Криму ми розуміємо, що це можливо і може статися. Але я не знаю, що вони збираються робити, тому що це великі міста. У Харкові проживає понад 1 млн жителів. Це не буде просто зайняттям; це буде початком великомасштабної війни", – сказав глава держави.

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