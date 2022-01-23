Загроза нападу РФ: Папа Римський попросив молитися за Україну

Понтифік заявив, що можливе вторгнення Росії в Україну ставить під питання безпеку усієї Європи, тому людям потрібно молитися за мир

Папа Римський закликав молитися за Україну через загрозу вторгнення РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Папа Римський Франциск запропонував провести 26 січня День молитви за мир у світі та, зокрема, Україні. Він заявив, стурбований стягуванням військ РФ до кордонів України та новинами про можливе вторгнення.

Про це він сказав під час недільної проповіді на площі Святого Петра у Римі, пише Vatican News.

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Папа Римський зазначив, що вторгнення Росії в Україну може поставити під питання безпеку Європи.

"З великим занепокоєнням стежу за зростанням напруженості, яка загрожує завдати нового удару по миру в Україні та поставити під питання безпеку європейського континенту. З огляду на ситуацію я пропоную 26 січня провести День молитви за мир", – Сказав понтифік.

Він також закликав усіх людей молитись, щоб дії політиків були для людського блага, а не партійних інтересів.

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Першим під час захоплення буде Харків?

Президент України Володимир Зеленський у інтерв'ю The Washington Post раніше заявив, що якщо РФ зважиться на повномасштабну війну, то почне з українських регіонів, де живуть люди зі спорідненими зв'язками з Росією.

"Харків, який перебуває під контролем уряду України, може бути окупований. Росії потрібен привід: скажуть, що захищають російськомовне населення. Після окупації та анексії Криму ми розуміємо, що це можливо і може статися. Але я не знаю, що вони збираються робити, тому що це великі міста. У Харкові проживає понад 1 млн жителів. Це не буде просто зайняттям; це буде початком великомасштабної війни", – сказав глава держави.