Продовжують нагнітати. Росія виганяє українського дипломата

З РФ хочуть вигнати другого українського дипломата за два тижні – раніше ФСБ звинуватила в шпигунстві консула Олександра Сосонюка

Росія оголосила співробітника посольства України персоною нон грата – це пояснили тим, що минулого тижня з Києва видворили російського дипломата після скандалу з арештом українського консула в Санкт-Петербурзі.

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Про це повідомили 26 квітня в Міністерстві закордонних справ РФ.

Посольству України в Москві вже повідомили, що у другого дипломата є чотири дні (до кінця 30 квітня), аби залишити територію Росії.

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Крім того, країна-агресор погрожує "додатковими заходами" щодо українського дипкорпусу, якщо Київ відповість на цю висилку.

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У посольстві або МЗС України те, що трапилося, ще не коментували.

Нагадаємо, що 17 квітня ФСБ затримала в Санкт-Петербурзі українського консула Олександра Сосонюка. Його звинуватили в спробі буцімто "отримати закриту інформацію, що міститься в базах даних правоохоронних органів" і висунули вимогу протягом 72 годин залишити РФ. У відповідь на це МЗС України оголосив радника посольства РФ в Києві персоною нон грата і теж зажадали поїхати з країни.

У МЗС заявили, що Сосонюк візьме відпустку, аби відпочити після роботи в країні-агресорі, і повернеться до дипломатичної служби.

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