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Уколи замість атракціонів. Діснейленд у Франції став пунктом вакцинації

21 квітня, 17:06

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Парк розваг за мотивами казок Волта Діснея в Парижі закритий вже майже протягом півроку – поки він не відкриється, в ньому вводитимуть вакцини від коронавірусу

Паризький Діснейленд, який вважається однією з найбільших туристичних визначних пам'яток Європи, відкриється в новому форматі – тут проходитиме вакцинація від коронавірусу.

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Про це повідомляє France 24.

21 квітня міська чиновники оголосили, що в конференц-центрі Newport Bay Club закритого вже півроку парку розваг відкриють вакцинаційний пункт.

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Пункт перебуватиме у веденні місцевої влади та регіональної служби охорони здоров'я. Але, на відміну від інших таких місць він працюватиме лише по вихідних. Чиновники мають на меті вакцинувати тут не менш як тисячу осіб на добу.

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"Паризький Діснейленд пишається тим, що підтримує владу... в проведенні вакцинації", – йдеться в заяві віцепрезидента парку Еріка Маріона.

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Варто зазначити, що центральна влада Франція хоче, аби до середини травня хоча б одну дозу вакцини отримали 20 млн осіб. Поки що цей показник перебуває на позначці в 12,8 млн – це близько 19% населення країни.

Діснейленд в Парижі закрили 30 жовтня через сплеск захворюваності на COVID-19 – разом з іншими некритичними об'єктами інфраструктури. В результаті 17 тисяч співробітників парку залишилися без роботи.

Нагадаємо, що c 3 квітня в країні діє загальнонаціональний локдаун, який включає комендантську годину, закриття дитсадків і шкіл, а також обмеження на переміщення.

При цьому Франція стала першою в Євросоюзі країною, де в тестовому режимі запустили цифрові туристичні COVID-паспорти.

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Франція вакцинація вакцина Діснейленд коронавірус COVID-19
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