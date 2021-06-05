Україна і не тільки. Столтенберг про саміт НАТО

Єнс Столтенберг. Фото: Olivier Hoslet/REUTERS

Лідери країн НАТО обговорять на саміті дев'ять головних питань.

Реклама

Про це повідомив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг розкрив порядок денний майбутнього саміту НАТО.

Першим пунктом порядку денного саміту НАТО, за словами Столтенберга, стане питання трансатлантичної безпеки. Обговорять Сирію, Іран і ситуацію в Південно-Китайському морі.

Наступним питанням саміту лідерів країн НАТО стане зміцнення прихильності колективну оборону від усіх загроз і підвищення здатності альянсу захищати всіх союзників.

Третім питанням саміту буде розробка завдань по забезпеченню стійкості в рамках всього альянсу.

Реклама

"Працювати з союзниками, щоб втілити їх в конкретні національні цілі. Для захисту нашої критично важливої інфраструктури", – сказав Столтенберг.

В тренді Євросоюз у ОБСЄ прямо назвав Росію стороною конфлікту на Донбасі

Також лідери країн НАТО обговорять стимулювання трансатлантичних інновацій, а також роль Альянсу в підтримці міжнародного порядку, заснованого на правилах. НАТО планує зміцнювати партнерські відносини з ЄС і налагоджувати нові зв'язки з іншими країнами.

Шостим питанням порядку денного, як розповів генсек НАТО, буде надання підтримки партнерам Альянсу "від Іраку до Йорданії і від Грузії до України".

"У таких сферах, як боротьба з тероризмом, протидія кібератакам, управління кризами і реформа оборони", – пояснив він.

Серед питань майбутнього саміту також буде проблема кліматичних змін, а також розробка стратегічної концепції НАТО на майбутні роки. А дев'ятим пунктом порядку денного будуть інвестиції в оборону.

Реклама

Раніше повідомлялося, що Росія має намір в цьому році в Західному військовому окрузі створити близько 20 з'єднань і військових частин через "зростання загрози" з боку НАТО.