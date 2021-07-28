Україна отримала першу партію вакцини AstraZeneca з Естонії

Загалом естонський уряд розпорядився виділити Україні близько 200 тисяч доз препарату

Розгрузка літака з вакциною з Естонії / twitter.com/EE_Ukraine

В Україну прибула перша партія вакцини від коронавірусу виробництва компанії AstraZeneca, яку нашій країні виділив уряд Естонії.

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Про це повідомило посольство Естонії в Україні у Twitter.

Розгрузка літака з вакциною з Естонії / twitter.com/EE_Ukraine

"Естонія пожертвувала 52 800 доз вакцини AstraZeneca для України. Ці дози підуть насамперед українським військовим-резервістам", – йдеться в повідомленні.

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За рішенням естонського уряду, Україна отримає від Естонії загалом 200 тисяч доз препарату.

У Київ прибула вакцина з Естонії / twitter.com/EE_Ukraine В тренді Вибух в Німеччині: є загиблі і зниклі безвісти

Нагадаємо, 16 липня Україна отримала понад 100 тисяч доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca від Румунії.

Зазначимо, в Україні на сьогодні зробили вже понад 5 млн щеплень проти COVID-19. Першу дозу отримали 3 264 715 людей, повністю вакциновані двома дозами 1 817 211 українців.

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Причому, в червні в країні зробили майже в чотири рази більше щеплень, ніж у травні, відповідно 1,5 млн і 408 тис. А за три з половиною тижні липня вже ввели понад 2 млн доз.

Ми також писали, що в Україні можуть послабити карантин для вакцинованих. Наприклад, українці зі щепленнями зможуть відвідувати громадські місця за QR-кодом.

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