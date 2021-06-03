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Українцям стало простіше в'їхати до Хорватії: які документи потрібні тепер

3 червня, 15:27

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Хорватська влада спростила умови для іноземних туристів – тепер відпочити в цій країні буде трохи легше

Право на володіння яхтою зійде для в'їзду до Хорватії

Право на володіння яхтою зійде для в'їзду до Хорватії / Фото: Unsplash

Потрапити до Хорватії тепер буде трохи простіше – країна послабила правила в'їзду для тих, хто не проходив вакцинацію, і тих, кого обійшла коронавірусна хвороба.

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Про це на своїй сторінці в Twitter повідомив посол України в Хорватії Василь Кирилич.

За його словами, тим мандрівникам, які в'їжджають до Хорватії з ПЛР-тестом на COVID-19, дозволили робити його за 72 години до подорожі, а не за 48, як раніше.

Нагадаємо, що Хорватія відкрила свої кордони для іноземців з 1 квітня. Потрапити до країни зможуть ті, хто надасть сертифікат про вакцинацію від COVID-19 (визнаються розробки від Pfizer, Moderna, AstraZeneca і Johnson & Johnson) або довідку про те, що протягом останніх шести місяців вони вже перенесли цю хворобу.

Також на кордоні доведеться пред'явити документи про оплату житла (готель, апартаменти, кемпінг, вілла або навіть яхта) чи про право власності на житло або яхту в Хорватії.

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Правила діятимуть як мінімум до 15 червня.

Як ми вже повідомляли, з 14 травня туристам з України дозволили також в'їжджати і в Грецію. Щоб потрапити до неї, необхідно дотримуватися аналогічних правил.

В яких ще країнах чекають українських мандрівників і які документи потрібні для в'їзду, дивіться у відеосюжеті:

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