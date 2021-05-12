Українці потрапили в страшну ДТП в Польщі – загинув дев'ятирічний хлопчик

Фото: dziennikwschodni.pl

У Польщі сталася дорожня аварія за участю сім'ї з України – ДТП призвела до загибелі дев'ятирічного хлопчика.

Реклама

Про це повідомляє Dziennik Wschodni.

Трагедія сталася вранці 11 травня на трасі DK-19 біля села Слодкув-Другий в Люблінському воєводстві.

Близько 8:30 легковий автомобіль українців зіткнувся з вантажівкою Scania. Прибулі на медичному вертольоті рятувальники намагалися реанімувати дитину, але вона померла на місці. Імовірно, удар припав саме по сидінню, де вона сиділа.

Реклама

Решта учасників ДТП отримали легкі пораненнями. У поліції стверджують, що 56-річний водій автобуса і 63-річна жінка, яка перебувала за кермом, були тверезими.

Фото: dziennikwschodni.pl

Польські правоохоронці з'ясовують усі обставини трагедії.

Нагадаємо, в березні в Польщі автобус, що їхав до Херсона, врізався в енергопоглинаючий бар'єр, перекинувся і впав у канаву. В результаті п'ятеро осіб загинули і ще 39 були поранені.

Реклама

А в лютому в Любліні автомобіль Volkswagen з українцями вилетів з дороги і врізався в дерево – загинули двоє чоловіків.