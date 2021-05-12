Українці потрапили в страшну ДТП в Польщі – загинув дев'ятирічний хлопчик

Фото: dziennikwschodni.pl
У Польщі сталася дорожня аварія за участю сім'ї з України – ДТП призвела до загибелі дев'ятирічного хлопчика.
Про це повідомляє Dziennik Wschodni.
Трагедія сталася вранці 11 травня на трасі DK-19 біля села Слодкув-Другий в Люблінському воєводстві.
Близько 8:30 легковий автомобіль українців зіткнувся з вантажівкою Scania. Прибулі на медичному вертольоті рятувальники намагалися реанімувати дитину, але вона померла на місці. Імовірно, удар припав саме по сидінню, де вона сиділа.
Решта учасників ДТП отримали легкі пораненнями. У поліції стверджують, що 56-річний водій автобуса і 63-річна жінка, яка перебувала за кермом, були тверезими.
Фото: dziennikwschodni.pl
Польські правоохоронці з'ясовують усі обставини трагедії.
Нагадаємо, в березні в Польщі автобус, що їхав до Херсона, врізався в енергопоглинаючий бар'єр, перекинувся і впав у канаву. В результаті п'ятеро осіб загинули і ще 39 були поранені.
А в лютому в Любліні автомобіль Volkswagen з українцями вилетів з дороги і врізався в дерево – загинули двоє чоловіків.