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Українці потрапили в страшну ДТП в Польщі – загинув дев'ятирічний хлопчик

12 травня, 15:40

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Легковик української сім'ї зіткнувся з вантажівкою біля Любліна – реанімувати дитину рятувальникам не вдалося

Фото: dziennikwschodni.pl

Фото: dziennikwschodni.pl

У Польщі сталася дорожня аварія за участю сім'ї з України – ДТП призвела до загибелі дев'ятирічного хлопчика.

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Про це повідомляє Dziennik Wschodni.

Трагедія сталася вранці 11 травня на трасі DK-19 біля села Слодкув-Другий в Люблінському воєводстві.

Близько 8:30 легковий автомобіль українців зіткнувся з вантажівкою Scania. Прибулі на медичному вертольоті рятувальники намагалися реанімувати дитину, але вона померла на місці. Імовірно, удар припав саме по сидінню, де вона сиділа.

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Решта учасників ДТП отримали легкі пораненнями. У поліції стверджують, що 56-річний водій автобуса і 63-річна жінка, яка перебувала за кермом, були тверезими.

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Фото: dziennikwschodni.pl

Фото: dziennikwschodni.pl

Польські правоохоронці з'ясовують усі обставини трагедії.

Нагадаємо, в березні в Польщі автобус, що їхав до Херсона, врізався в енергопоглинаючий бар'єр, перекинувся і впав у канаву. В результаті п'ятеро осіб загинули і ще 39 були поранені.

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А в лютому в Любліні автомобіль Volkswagen з українцями вилетів з дороги і врізався в дерево – загинули двоє чоловіків.

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