Україні НАТО не світить? Тривожна заява Шольца

У НАТО не обговорюють вступ до Альянсу нових держав Східної Європи.
Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц в інтерв'ю Süddeutsche Zeitung.
"Гарантії бути не може"
За словами Шольца, в Альянсі не можуть гарантувати нерозширення на Схід.
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"НАТО взагалі не обговорює вступ нових держав Східної Європи. Це питання взагалі не значиться на порядку денному. До чого ця вимога з боку Росії? Такої гарантії бути не може", – сказав він.
Що кажуть у Росії
Після зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Женеві глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що Росія отримає письмові відповіді на свої вимоги до Заходу.
За його словами, Росія не має наміру нападати на Україну.
Лавров додав, що на зустрічі повторив держсекретареві США вимогу щодо нерозширення НАТО на схід.
"Ну і з нашого принципового питання щодо нерозширення НАТО. Цей блок було створено проти СРСР, а тепер він працює проти Російської Федерації", – заявив глава МЗС.
Що кажуть в Україні
Експосол України в США Валерій Чалий вважає, що вимога Росії щодо невступу України в НАТО є лише прикриттям – Кремль має іншу мету.
"Росія наполягає, щоб було прибрано озброєння, розміщені після 1997 року в таких країнах, як Румунія, Болгарія, – вони члени НАТО. І не розміщувати в Україні. У нас немає сьогодні жодних баз натовських, у нас у Конституції заборонено", – сказав він.
Нагадаємо, МЗС РФ за підсумками переговорів міністра закордонних справ Сергія Лаврова та держсекретаря США Ентоні Блінкена опублікувало заяву, де сказано, що Росія попередила США та НАТО про "серйозні наслідки" у разі "масштабного розгортання сил та засобів" в Україні.
Україна прагне в НАТО
- 16 грудня в Брюсселі президент України Володимир Зеленський обстоював право України бути членом НАТО та звернувся до Альянсу через погрози Росії.
- 21 грудня український лідер заявив, що чекає від НАТО у 2022 році конкретних часових перспектив щодо членства України в Альянсі.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що Україна має отримати ПДЧ у НАТО в 2022 році. За його словами, для отримання Плану дій щодо членства в Альянсі вже проведено достатньо реформ – надання його Україні лише посилить євроатлантичний простір.
- НАТО висунуло Росії свої вимоги. Столтенберг закликав Росію вивести свої війська з України.
- 21 січня в Женеві відбулися переговори держсекретаря США Ентоні Блінкена та глави МЗС РФ Сергія Лаврова. Після зустрічі Блінкен заявив, що передав позицію США та НАТО – вони підтримують суверенітет України. За його словами, Росія стоїть на порозі вибору – переговори чи конфлікт. США готові до обох варіантів.