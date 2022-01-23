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Україні НАТО не світить? Тривожна заява Шольца

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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23 січня, 18:09
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На думку канцлера, у НАТО не можуть гарантувати нерозширення на схід
Канцлер Німеччини вважає, що НАТО не може гарантувати свого нерозширення.
Канцлер Німеччини вважає, що НАТО не може гарантувати свого нерозширення. / Фото: Колаж: Сьогодні

У НАТО не обговорюють вступ до Альянсу нових держав Східної Європи.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц в інтерв'ю Süddeutsche Zeitung.

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"Гарантії бути не може"

За словами Шольца, в Альянсі не можуть гарантувати нерозширення на Схід.

"НАТО взагалі не обговорює вступ нових держав Східної Європи. Це питання взагалі не значиться на порядку денному. До чого ця вимога з боку Росії? Такої гарантії бути не може", – сказав він.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц

Що кажуть у Росії

Після зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Женеві глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що Росія отримає письмові відповіді на свої вимоги до Заходу.

За його словами, Росія не має наміру нападати на Україну.

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Глава російського МЗС Сергій Лавров

Лавров додав, що на зустрічі повторив держсекретареві США вимогу щодо нерозширення НАТО на схід.

"Ну і з нашого принципового питання щодо нерозширення НАТО. Цей блок було створено проти СРСР, а тепер він працює проти Російської Федерації", – заявив глава МЗС.

Що кажуть в Україні

Експосол України в США Валерій Чалий вважає, що вимога Росії щодо невступу України в НАТО є лише прикриттям – Кремль має іншу мету.

"Росія наполягає, щоб було прибрано озброєння, розміщені після 1997 року в таких країнах, як Румунія, Болгарія, – вони члени НАТО. І не розміщувати в Україні. У нас немає сьогодні жодних баз натовських, у нас у Конституції заборонено", – сказав він.

Нагадаємо, МЗС РФ за підсумками переговорів міністра закордонних справ Сергія Лаврова та держсекретаря США Ентоні Блінкена опублікувало заяву, де сказано, що Росія попередила США та НАТО про "серйозні наслідки" у разі "масштабного розгортання сил та засобів" в Україні.

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Україна прагне в НАТО

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