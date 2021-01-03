Українка протаранила дев'ять автомобілів на трасі в Польщі

Жінка не впоралася з керуванням

У Польщі на трасі під Краковом (Маловодське воєводство) українка не впоралася з керуванням і пошкодила дев'ять автомобілів, проїхавши між двома смугами руху.

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Про це повідомили в місцевій поліції, передає Interia.

У поліції розповіли, що аварія сталася вдень у суботу, 2 січня, біля населеного пункту Гай. Після ДТП дорогу частково перекрили і в напрямку Кракова утворилася велика пробка.

"Громадянка України за кермом BMW втратила керування автомобілем. Вона не змогла загальмувати і, проїхавши між двома смугами руху, пошкодила дев'ять автомобілів", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що жінка була твереза і в аварії ніхто не постраждав.

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Нагадаємо, 2 січня українські туристи провалилися під лід на замерзлому озері в парку "Татри" в Польщі, але їм вдалося самостійно вибратися на берег.

Крім того, в польському Вроцлаві сталася пожежа у будинку, в результаті якої загинув 30-річний громадянин України.

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