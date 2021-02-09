Принизив ЄС у Москві: Європарламент вимагає звільнити Борреля

На зустрічі з Лавровим топ-дипломат показав, що не вміє відстоювати інтереси Європи

Президента Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн закликають звільнити високого представника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозепа Борреля через його робочий візит до Росії.

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У зверненні, ініційованому членом фракції "Європейська народна партія" Ріхо Терасом, йдеться, що поведінка Борреля була принизливою і підірвала репутацію Євросоюзу.

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По-перше, рішення здійснити таку поїздку на тлі вироку російському опозиціонеру Олексію Навальному і репресій щодо учасників протесту можна розцінити як "зневагу до злочинів, скоєних путінським режимом проти своїх політичних супротивників" і такою, що не відповідає цінностям ЄС.

По-друге, під час поїздки Боррель "неодноразово не відстоював інтереси Євросоюзу". Зокрема, замість осуду очільник європейської дипломатії сказав, що в ЄС немає й мови про санкції через вирок Навальному. Хоча деякі країни-члени "на найвищому рівні" закликали до введення санкцій проти Росії.

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По-третє, коли голова МЗС РФ Сергій Лавров заявив про "культурну зарозумілість" лідерів ЄС через звинувачення у замаху на Навального, Боррель перевів тему і розкритикував політику США стосовно Куби.

Фото: пресслужба МЗС РФ

Крім того, замість того, аби моментально перервати свій візит, Боррель "проковтнув" і висилку Кремлем трьох європейських дипломатів через їхню нібито "участь" в акціях протесту на підтримку Навального в Санкт-Петербурзі і Москві.

До того ж головний європейський дипломат за всю свою поїздку жодного разу не згадав розв'язану Росією війну на сході України, але проте позитивно відгукувався про російську вакцину проти коронавірусу "Супутник V", хоча та не була схвалена Європейським агентством з лікарських засобів.

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Отже, верховний представник проявив свою нездатність відстоювати інтереси Європи, чим завдав серйозної шкоди репутації та гідності ЄС і офісу високого представника у закордонних справах і політиці безпеки.

Як стверджує Терас, його лист підписав уже 81 європарламентар.

Прессекретар Єврокомісії Ерік Мамер відмовився коментувати звернення євродепутатів, але заявив, що Урсула фон дер Ляєн цілком і повністю підтримує Жозепа Борреля.

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