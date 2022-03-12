"Росіяни, досить вбивати дітей": у Варшаві на мітинг на підтримку України прийшла Тіна Кароль та прем'єр Польщі (фото)

У столиці Польщі Варшаві сьогодні, 12 березня, пройшов марш проти російської агресії щодо України під гаслом "Матері закликають: годі стріляти в дітей".
Про це повідомляє "Сьогодні".
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У заході взяли участь маршал сейму Республіки Польща Ельжбета Вітек, а також прем'єр-міністр Матеуш Моравецький та міністр Марлена Малонг.
Після того, як присутні заспівали гімн Польщі та України, колона учасників акції рушила у бік посольства Російської Федерації. Акцію організувала Gazeta Polska.
Демонстранти несли в руках прапори України та Польщі, а також транспаранти "Росіяни, досить вбивати дітей" та "Ахтунг Росія".
"Дякую за організацію цього маршу, дякую всім, хто прийшов на цей марш, і я хочу висловити свою переконаність у тому, що ці демонстрації є добрим знаком та хорошим посланням для тих, хто перебуває в Україні та захищає українські міста і не лише Україну, а всю Європу. Це дуже сильний сигнал підтримки. Хай живе Польща, хай живе Україна", – сказав експосол Дещиця.
Також була помічена українська співачка Тіна Кароль.
Допомога Україні
Колишній український посол у Польщі Андрій Дещиця розповів, що зараз ведуться переговори з урядом Польщі щодо продовження надання допомоги Україні як військової, так і гуманітарної. Йдеться про підтримку України в європейських структурах, у тому числі і про прискорення надання Україні статусу кандидата у Європейському Союзі.
"І проводимо також розмови з нашими партнерами, щоб якнайшвидше було прийнято рішення про закриття неба або надання Україні військових літаків для того, щоб це небо оберігати", – сказав Дещиця.
Ситуація з біженцями у Польщі
За словами експосла, ситуація в Польщі досить складна, але контрольована, враховуючи кількість українців, які сюди приїхали, це понад півтора мільйони людей.
"Також ситуація контрольована і на кордоні, де місцева влада, де представники прикордонної служби, митної служби, різні волонтерські організації, громадські організації допомагають українцям, які прибувають до Польщі. По-перше, знайти перший притулок, знайти місце, де можна буде відпочити, отримати одяг теплий, отримати їжу теплу та отримати інформацію, куди можна далі переїжджати", – сказав Дещиця.
Також дипломат додав, що у польських містах поблизу кордону з Україною велике скупчення наших громадян, людей спрямовують далі, вглиб країни, щоб не створювати напруження у наданні допомоги та суспільстві.
"Рівень якості цієї допомоги, що надається польським урядом в інших регіонах Польщі, є дуже високим і на такому ж рівні. Польський уряд минулого тижня прийняв відповідний закон, який дозволяє українцям швидше знайти роботу, швидше знайти житло, мати можливість направити дітей до школи та у дитячі садки", – зазначив він.
Дещиця висловив упевненість у тому, що це все тимчасово і скоро всі українці зможуть повернутись додому.
"Цей дух до бою і дух до перемоги призведе до перемоги над російською армією і над Росією. І над знищенням путінського режиму. І ці люди, які приїхали в Польщу, зупинилися в Польщі або виїхали трохи далі, в інші країни, де їх також вітають, невдовзі повернуться додому. Ми в цьому впевнені. І працюватимемо все на перемогу та на розвиток Української держави", – підсумував дипломат.
Ситуація в Україні 12 березня
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- Окупанти розстріляли колону жінок та дітей під час спроби евакуації із села Перемога Баришівський район Київської області, повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони. У результаті вбито 7 осіб, включаючи дитину. Точна кількість поранених наразі невідома.
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