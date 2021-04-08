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Урсуле фон дер Ляйен не вистачило стільця на зустрічі з Ердоганом: відео курйозу

8 квітня, 11:23

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Президенту Єврокомісії довелося розміститися на дивані, що суперечить протоколу

У Туреччині відбулася зустріч президента Реджепа Таїпа Ердогана з головою Європейської ради Шарлем Мішелем і главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Але не обійшлося без курйозу.

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Після спільної фотосесії вони попрямували на переговори, ось тільки стільців виявилося два – для Ердогана і Мішеля. А Урсулі стільця не дісталося і їй довелося розміститися на дивані.

Відео: Сьогодні

Пізніше представник Єврокомісії Ерік Мамер заявив, що департамент протоколу ЕК цього разу не брав участі в поїздці до Анкари через коронавірусні обмеження, пише Європейська правда. При цьому, за його словами, протокол стосовно президента Єврокомісії має бути точно такий же, як і стосовно президента Європейської ради.

"Президент Єврокомісії була явно здивована, і це можна побачити на відео. Але навіть якщо вона і була здивована, вона вважала за краще зосередитися на формальних питаннях, а не на протокольних", – заявив Мамер.

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А ось в команді Шарля Мішеля відзначили, що з точки зору протоколу все в порядку, оскільки президент Туреччини офіційно приймав візит голови Європейської ради, пише Politico.

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Турецька сторона заявила, що не планувала нічого навмисне, що це не було сексизмом, і делегація ЄС в цілому була згодна з протоколом.

Як повідомляли новини "Сьогодні", днями глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель і глава МЗС України Дмитро Кулеба обговорили дії РФ на Донбасі.

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Туреччина ЄС Урсула фон дер Ляйен Реджеп Эрдоган Шарль Мішель

Джерело: Сьогодні

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