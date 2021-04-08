Втомилися від локдаунів: в Римі ресторатори побили копів

В Італії протест проти коронавірусних обмежень скінчився бійками з правоохоронцями

У центрі італійської столиці відбувся протест власників місцевих ресторанів – акція завершилася зіткненнями з поліцією.

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Про це йдеться у випуску новин "Сьогодні".

Римські ресторатори вийшли на вулиці, тому що через пандемію чиновники на кілька тижнів закрили їхній бізнес.

Відео: Сьогодні

На сьогодні день в місті дозволені тільки послуги з доставки, але цього замало, аби вижити, кажуть ресторатори.

Протест пройшов емоційно: в результаті розпочатої бійки один поліцейський постраждав, а сімох учасників акції затримали.

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Нагадаємо, що на вихідні під час католицького Великодня – з 3 по 5 квітня – в Італії діяв загальнонаціональний локдаун. Тоді було заборонено залишати свої будинки, крім як з цілю роботи або за станом здоров'я. Також були закриті магазини, які продають другорядні товари.

А от мешканцям італійської комуни Оніфері на офіційному рівні заборонили хворіти COVID-19. Таким чином мер спробував привернути увагу влади до проблеми громадян – вже тривалий час комуна живе без лікаря.

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