Брюссель відмовився від прямих переговорів з Путіним, але друзі господаря Кремля продовжують умовляти керівництво Євросоюзу

Після того, як Європейський Союз відмовився від саміту з Росією на найвищому рівні, президент Чехії Мілош Земан виступив на підтримку ідеї Меркель і Макрона провести переговори між керівництвом ЄС і російським лідером Володимиром Путіним.

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Про це повідомляє Європейська правда.

За словами Земана, європейські лідери не мають боятися зустрічі з Путіним, також він хоче, щоб Чехія і Росія знову почали комунікувати.

"Люди повинні спілкуватися. Для мене це аксіома. Якщо вони не спілкуються, то їх можна підозрювати у тому, що вони мають комплекс неповноцінності", – сказав чеський лідер.

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Земан згадав недавню зустріч Путіна з президентом США Джо Байденом, який продемонстрував необхідність діалогу між країнами.

"Байден не боявся контактів з Путіним, так чому європейські чиновники мають боятися його?" – запитав президент Чехії.

Як повідомляли новини "Сьогодні", недавно лідери Німеччини і Франції вирішили запросити президента РФ Володимира Путіна на саміт Євросоюзу. Макрон і Меркель запропонували Брюсселю відновити європейсько-російські саміти, які скасували після окупації Криму в 2014 році.

Ось тільки лідери ЄС не підтримали ідею Франції та Німеччини. Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що переговорів на рівні лідерів не буде, але будуть пошуки інших форматів з участю Росії. Також вона пояснювала, навіщо хотіла покликати Путіна на саміт ЄС.