Русский
$ 27,82
32,63
  1. Світові новини
  2. Євросоюз

Уже вчетверте: Словаччина продовжує режим НС на 40 днів

1 квітня, 23:22

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

У країні діє комендантська година

У Словаччині через несприятливу епідеміологічну ситуацію вже вчетверте продовжили режим надзвичайної ситуації на 40 днів.

Реклама

Рішення уряду затвердила Національна рада, передає телеканал TA3.

За продовження режиму НС виступили 78 депутатів. Проти – 15, проте, на засіданні були присутні 96 з 150 членів вищого законодавчого органу.

У країні з 20:00 до 01:00 за місцевим часом діє комендантська година, а також заборона виходу з житлових приміщень без нагальної потреби.

В тренді
Більше 40 мутацій: в Африці виявили небезпечний штам коронавірусу

За останньою статистикою, в Словаччині коронавірусом інфікувалися понад 360 тисяч осіб, лише за останню добу – 1855 хворих. Від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією, померли понад 9,7 тисяч хворих. Водночас побороли хворобу 255 тисяч осіб.

Реклама

Також ми писали про те, що в Словаччині через несприятливу епідеміологічну ситуацію через COVID-19 влада ухвалила рішення тимчасово заборонити жителям країни виїжджати на відпочинок за кордоном.

Нагадаємо, в січні в Словаччині були зафіксовані перші випадки зараження "британським" штамом коронавірусу.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Словаччина карантин комендантська година надзвичайна ситуація коронавірус
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Путін, Меркель і Макрон обговорили Донбас без Зеленського: всі подробиці переговорів
Путін, Меркель і Макрон обговорили Донбас без Зеленського: всі подробиці переговорівВлада
Світ вводить
Світ вводить "ковідний паспорт". На Україну чекає ізоляція (рос.)Україна
Пристрасті по вакцині. Як
Пристрасті по вакцині. Як "Супутник V" розвалив кабмін СловаччиниЄвросоюз
Наслідки COVID-19 залишаються і через 5 місяців після виписки – дослідження
Наслідки COVID-19 залишаються і через 5 місяців після виписки – дослідженняІнші країни
Компенсація за окупацію Криму: суд у Парижі вирішив, що Росія не повинна платити Україні
Компенсація за окупацію Криму: суд у Парижі вирішив, що Росія не повинна платити УкраїніЕкономіка
Максимальна боєготовність. США відреагували на війська Росії біля Донбасу
Максимальна боєготовність. США відреагували на війська Росії біля ДонбасуСША

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти