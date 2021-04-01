Уже вчетверте: Словаччина продовжує режим НС на 40 днів

У Словаччині через несприятливу епідеміологічну ситуацію вже вчетверте продовжили режим надзвичайної ситуації на 40 днів.

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Рішення уряду затвердила Національна рада, передає телеканал TA3.

За продовження режиму НС виступили 78 депутатів. Проти – 15, проте, на засіданні були присутні 96 з 150 членів вищого законодавчого органу.

У країні з 20:00 до 01:00 за місцевим часом діє комендантська година, а також заборона виходу з житлових приміщень без нагальної потреби.

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За останньою статистикою, в Словаччині коронавірусом інфікувалися понад 360 тисяч осіб, лише за останню добу – 1855 хворих. Від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією, померли понад 9,7 тисяч хворих. Водночас побороли хворобу 255 тисяч осіб.

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Також ми писали про те, що в Словаччині через несприятливу епідеміологічну ситуацію через COVID-19 влада ухвалила рішення тимчасово заборонити жителям країни виїжджати на відпочинок за кордоном.

Нагадаємо, в січні в Словаччині були зафіксовані перші випадки зараження "британським" штамом коронавірусу.

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