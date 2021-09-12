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Виступав за окупацію Криму. В аеропорту Праги за ордером України затримано громадянина РФ

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор розділу Україна
12 вересня, 15:38
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Йдеться про одного з учасників подій в Криму у 2014 році
По центру - Олександр Франчетті, затриманий. Фото: з відкритих джерел
По центру - Олександр Франчетті, затриманий. Фото: з відкритих джерел

В аеропорту Праги затримали громадянина Росії на підставі міжнародного ордера на арешт, виданого Україною.

Про це повідомив прессекретар президії поліції Чехії Ондржей Моравчик, передає РІА Новини.

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Зазначається, що мова йде про російського активіста Олександра Франчетті. Він був одним з учасників подій в Криму у 2014 році, під час яких півострів окупувала Російська Федерація.

Чоловікові загрожує негайна депортація в Україну.

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Окупація Криму Росією

  • У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
  • 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу так званий "референдум" про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
  • Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на "референдумі". Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про "приєднання" Криму до Росії.
  • Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
  • Росія заперечує анексію півострова та називає це "відновленням історичної справедливості".
  • Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.

Раніше повідомлялося, що чиновника-зрадника, якого затримали біля Криму, будуть судити за держзраду.

Також нагадаємо, Поклонська заявила про свої наміри повернутися на тимчасово окупований півострів, де під час анексії була так званим "прокурором Криму".

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