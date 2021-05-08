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В Альпах зійшли дві лавини – є загиблі, ще трьох шукають

8 травня, 20:32

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Внаслідок природної стихії загинули туристи – зараз рятувальники ведуть пошуки ще трьох людей – подробиці

/ Фото: Pixabay

У французьких Альпах на території комуни Валуар зійшла лавина. Внаслідок чого загинули четверо туристів з двох різних груп. Також зараз ведуться пошуки у місці сходження ще однієї лавини, яка ймовірно накрила трьох осіб.

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Як повідомляє BFMTV, у складі першої було двоє людей, у другій – три. Всі туристи родом з Гренобля. З обох груп, які накрила лавина, вижила лише одна людина. Наймолодшому із загиблих було 42, найстаршому – 76 років.

У рятувальній операції були задіяні співробітники високогірній жандармерії, два вертольоти і два собаки.

Екстрені служби попереджали про особливо високий ризик лавинної небезпеки на цих вихідних через підвищення температури після значних снігопадів.

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Фото: REUTERS/Adnan Abidi

Раніше ми повідомляли, що в Індії льодовик зійшов на людей, багато загиблих.

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Також нагадаємо, сніжна лавина накрила чемпіонку світу зі сноуборду і її гіда.

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