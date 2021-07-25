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Перекинувся автобус у Хорватії: загинули 10 чоловік, 45 постраждали

25 липня 2021 15:21

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Автобус перевозив 67 пасажирів, включаючи дітей, і двох водіїв

Місце НП. Фото: колаж "Сьогодні"

Місце НП. Фото: колаж "Сьогодні"

У Хорватії сьогодні рано вранці в результаті аварії автобуса загинули 10 чоловік і не менше 45 отримали поранення – деякі з них серйозно.

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Про це повідомляє агентство АР.

Аварія сталася недалеко від міста Славонський Брод на шосе між столицею Загребом і сербської кордоном.

Автобус викинуло на узбіччя біля краю дороги. На місці працювали пожежні і рятувальники, рух по шосе зупиняли.

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Автобус перевозив 67 пасажирів, включаючи дітей, і двох водіїв. Вісім чоловік отримали серйозні травми. Поки причина аварії невідома.

Як відзначають в ЗМІ, серед пасажирів були 15 неповнолітніх, одна з дівчаток отримала серйозні травми.

Раніше ми писали, що в результаті аварії з автобусом в Польщі загинув один українець. Ще четверо громадян України госпіталізували.

Всі подробиці в спецтемі В Україні сталася ДТП: фото / відео і подробиці

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