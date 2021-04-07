Русский
$ 27,84
32,9
  1. Світові новини
  2. Євросоюз

В Австрії з 7 квітня заборонили відвідувати магазини без тесту на COVID-19

7 квітня, 04:45

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Тест повинен бути зроблений не більше 48 годин тому

В Австрії з 7 квітня громадянам потрібно буде мати при собі негативний тест на коронавірус, щоб відвідати непродовольчі магазини та організації сфери послуг.

Реклама

Про це повідомляє The Local.

Тест повинен бути зроблений не більше 48 годин тому.

Зазначається, що для того, щоб відвідувати продуктові магазини, аптеки тощо, наявність тесту на коронавірус не буде обов'язковим умовою.

В тренді
У США виявили штам COVID-19 з подвійною мутацією: що непокоїть вчених

За останньою статистикою, в Австрії на коронавірус захворіли понад 560 тисяч осіб. Побороли хворобу понад 516 тисяч осіб, а від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли понад 9 тисяч хворих.

Реклама

Також ми писали, що влада Великої Британії в квітні почне тестування системи "COVID-паспортів".

Раніше новини "Сьогодні" писали, які регіони України ввели карантин і що там заборонено.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Австрія тестування карантин коронавірус
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Путін, Меркель і Макрон обговорили Донбас без Зеленського: всі подробиці переговорів
Путін, Меркель і Макрон обговорили Донбас без Зеленського: всі подробиці переговорівВлада
Світ вводить
Світ вводить "ковідний паспорт". На Україну чекає ізоляція (рос.)Україна
Пристрасті по вакцині. Як
Пристрасті по вакцині. Як "Супутник V" розвалив кабмін СловаччиниЄвросоюз
Наслідки COVID-19 залишаються і через 5 місяців після виписки – дослідження
Наслідки COVID-19 залишаються і через 5 місяців після виписки – дослідженняІнші країни
Компенсація за окупацію Криму: суд у Парижі вирішив, що Росія не повинна платити Україні
Компенсація за окупацію Криму: суд у Парижі вирішив, що Росія не повинна платити УкраїніЕкономіка
Максимальна боєготовність. США відреагували на війська Росії біля Донбасу
Максимальна боєготовність. США відреагували на війська Росії біля ДонбасуСША

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти