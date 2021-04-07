В Австрії з 7 квітня заборонили відвідувати магазини без тесту на COVID-19

Тест повинен бути зроблений не більше 48 годин тому

В Австрії з 7 квітня громадянам потрібно буде мати при собі негативний тест на коронавірус, щоб відвідати непродовольчі магазини та організації сфери послуг.

Реклама

Про це повідомляє The Local.

Тест повинен бути зроблений не більше 48 годин тому.

Зазначається, що для того, щоб відвідувати продуктові магазини, аптеки тощо, наявність тесту на коронавірус не буде обов'язковим умовою.

За останньою статистикою, в Австрії на коронавірус захворіли понад 560 тисяч осіб. Побороли хворобу понад 516 тисяч осіб, а від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли понад 9 тисяч хворих.

Реклама

Також ми писали, що влада Великої Британії в квітні почне тестування системи "COVID-паспортів".

Раніше новини "Сьогодні" писали, які регіони України ввели карантин і що там заборонено.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама