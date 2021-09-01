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В Австрії сім'я українців потрапила у ДТП: двоє дітей загинули (фото)

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор розділу Україна
1 вересня, 09:40
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Батьки отримали травми, їх госпіталізували в державну лікарню
Трагедія сталася на трасі Зюдаутобан. Фото: Kronen Zeitung
Трагедія сталася на трасі Зюдаутобан. Фото: Kronen Zeitung

В Австрії на автодорозі поблизу міста Фезендорф внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів загинули дві дитини з України, батьки госпіталізовані

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Про це повідомляє видання Kronen Zeitung.

Подробиці трагедії

Аварія сталася 31 серпня о 5:15 ранку на трасі Зюдаутобан (A2). Автомобіль з італійськими номерами, яким подорожувала родина українців, поламався посеред траси і встав на третій смузі. Авто з австрійцем за кермом, яке рухалося ззаду, не змогло вчасно загальмувати і врізалося в нього.

В результаті загинули двоє дітей, які сиділи на задньому сидінні: 6-річний хлопчик помер одразу після госпіталізації, через кілька годин – його 2-річний брат.

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Батьки хлопчиків – 42 та 34 роки – також отримали травми і були доставлені в державну лікарню Бадена. 40-річний громадянин Австрії отримав незначні травми.

На місці аварії працювали два аварійні вертольоти та рятувальні машини.

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