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В Австрії збільшилася кількість смертей після вакцинації від COVID-19. Що кажуть фахівці?

8 квітня, 02:28

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Після щеплення Pfizer померли 57 осіб

В Австрії за час кампанії по вакцинації число померлих після щеплення від коронавірусу збільшилася з 55 до 63.

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За інформацією Федерального відомства з безпеки в сфері охорони здоров'я, після вакцинації щепленням Pfizer померли 57 осіб.

Три смерті було зафіксовано після щеплення Moderna і ще три – після AstraZeneca.

Водночас фахівці запевняють – зв'язок смертей з використаними вакцинами не встановлений. Ускладнення зі здоров'ям без зв'язку з вакциною можуть відбуватися серед найбільш уразливого населення похилого віку.

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Наразі детально вивчається питання, чи є зв'язок смертей з вакцинами.

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Також нещодавно ми писали про те, що в Гонконзі після вакцинації від коронавірусу померли двоє людей, які страждали хронічними захворюваннями.

Також жінка зі Словаччини померла незабаром після того, як їй зробили щеплення від коронавірусу препаратом компанії AstraZeneca.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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