В Австрії збільшилася кількість смертей після вакцинації від COVID-19. Що кажуть фахівці?

В Австрії за час кампанії по вакцинації число померлих після щеплення від коронавірусу збільшилася з 55 до 63.

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За інформацією Федерального відомства з безпеки в сфері охорони здоров'я, після вакцинації щепленням Pfizer померли 57 осіб.

Три смерті було зафіксовано після щеплення Moderna і ще три – після AstraZeneca.

Водночас фахівці запевняють – зв'язок смертей з використаними вакцинами не встановлений. Ускладнення зі здоров'ям без зв'язку з вакциною можуть відбуватися серед найбільш уразливого населення похилого віку.

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Наразі детально вивчається питання, чи є зв'язок смертей з вакцинами.

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Також нещодавно ми писали про те, що в Гонконзі після вакцинації від коронавірусу померли двоє людей, які страждали хронічними захворюваннями.

Також жінка зі Словаччини померла незабаром після того, як їй зробили щеплення від коронавірусу препаратом компанії AstraZeneca.

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