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В Австрії зафіксували перші випадки зараження новим видом COVID-19

5 січня, 02:31

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Новий штам коронавірусу підтвердився також у дитини

В Австрії зафіксували перші випадки зараження новим штамом коронавірусу. Захворіли щонайменше чотири особи, серед них – дитина.

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Про це заявив голова Агентства громадської охорони здоров'я Австрії Франц Аллербергер, передає Хinhua.

Випадки нового штаму коронавірусу були виявлені у пасажирів при в'їзді до Австрії через аеропорт Відня. Новий варіант COVID-19 зафіксували також у 12-річної дівчинки.

Наразі пацієнти перебувають на самоізоляції, захворювання протікає в легкій формі.

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Станом на ніч 5 січня в Австрії було зафіксовано понад 366 тисяч випадків коронавірусу. Видужали 339 тисяч хворих, а від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією, померли 6324 особи.

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До речі, раніше Австрійський суд визнав незаконними два рішення уряду, спрямовані на боротьбу з пандемією коронавірусу, – обов'язкове носіння масок в школах і поділ класів для почергового навчання.

У першій половині 2021 року в країні збираються провести вакцинацію населення, перший етап якої запланований вже на січень.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус мутує

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