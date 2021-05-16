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У Барселоні розігнали багатотисячні гуляння після пом'якшення локдауну (фото)

16 травня, 20:48

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Незважаючи на пом'якшення карантину, у країні досі діють деякі обмеження, людей зокрема закликають зберігати дистанцію

/ Фото: REUTERS

У Барселоні поліція в неділю розігнала 9 тисяч людей, які зібралися в центрі міста і на прилеглому пляжі на масові гуляння у зв'язку з ослабленням карантину, запровадженого раніше через коронавірус.

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Про це з посиланням на іспанську поліцію повідомляє Reuters.

У поліції розповіли, що багато тих, хто зібрався у вихідні, брали участь у масових пиятиках, відомих як "ботеллоні".

/ Фото: REUTERS

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Тим часом міністр культури Хосе Мануель Родрігес Урібес, виступаючи на заході в Мадриді, закликав молодих людей продовжувати дотримуватися соціального дистанціювання.

"Я розумію, що значить жити з безліччю обмежень, але я прошу вас діяти обережно, щоб отримувати задоволення, але продовжувати дотримуватися заходів безпеки", – сказав Урібес.

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/ Фото: REUTERS

В Іспанії скасували шестимісячний локдаун 9 травня опівночі, і нинішні вихідні стали першими після його відміни.

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Водночас у країні досі діють певні обмеження. Наприклад, у Каталонії, столицею якої є Барселона, бари і ресторани працюють з 7:00 до 23:00, а максимально допустима кількість людей за столиками – чотири людини.

Іспанія – одна з найбільш постраждалих від COVID-19 країн Європи: там зареєстрували 79339 смертей від коронавірусу і 3,6 мільйона випадків захворювання. Але рівень інфікування знизився, і майже третина населення отримала хоча б одну дозу вакцини.

Нагадаємо, іспанська влада сподівається, що після 20 травня зможуть приймати іноземних туристів з третіх країн – після того як Євросоюз скасує дію рекомендації Ради ЄС про обмеження несуттєвих поїздок ззовні.

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