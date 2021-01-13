Русский
$ 28,05
34,08
  1. Світові новини
  2. Євросоюз

У Бельгії продовжують карантин до 1 березня

13 січня, 01:41

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

У Бельгії зафіксовано понад 665 тисяч випадків зараження коронавірусом

У Бельгії через несприятливу епідеміологічну ситуацію продовжують карантинні обмеження до 1 березня.

Реклама

Як пише "Інтерфакс", в країні раніше були заборонені всі колективні заходи і релігійні служби, закриті бари і ресторани і введені певні обмеження для траурних церемоній.

Крім того, громадянам Бельгії влада настійно не рекомендувала поїздки за кордон.

До 1 березня продовжено низку заходів, які вже діяли, такі як комендантська година, дистанційна робота, навчання студентів вищих навчальних закладів в віддаленому режимі.

Відзначимо, в Бельгії зафіксовано понад 665 тисяч випадків зараження коронавірусом.

В тренді
Вчені виявили "укорочений" білок: це допоможе розробити ліки від COVID-19
Реклама

Також через несприятливу епідеміологічну ситуацію влада Ізраїлю посилює карантинні обмеження.

До речі, в американської біотехнологічної компанії Moderna вважають, що їхня COVID-вакцина надає захист від коронавірусу як мінімум на рік.

Відзначимо, вакцина від коронавірусу Moderna вже отримала дозвіл на екстрене використання в США, Євросоюзі, Великій Британії, Канаді, Ізраїлі та інших країнах.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Бельгія карантин комендантська година
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Росіяни повернули в зону будівництва
Росіяни повернули в зону будівництва "Північного потоку – 2" старий трубоукладачЕкономіка
Російський трубоукладач знову покинув зону будівництва
Російський трубоукладач знову покинув зону будівництва "Північного потоку – 2"Економіка
Відмова від русифікації: Литва офіційно дала нову назву Грузії
Відмова від русифікації: Литва офіційно дала нову назву ГрузіїЄвросоюз
"Оголені груди – знак протесту": у Празі пройшла акція проти карантину (фото)Євросоюз
Ціни на газ в Європі кинулися до рекорду за два роки
Ціни на газ в Європі кинулися до рекорду за два рокиЕкономіка
Дасть змогу уникнути катастрофи: Шмигаль пояснив відмінності локдауну в Україні та Європі
Дасть змогу уникнути катастрофи: Шмигаль пояснив відмінності локдауну в Україні та ЄвропіЕкономіка

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти