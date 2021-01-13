У Бельгії продовжують карантин до 1 березня

У Бельгії через несприятливу епідеміологічну ситуацію продовжують карантинні обмеження до 1 березня.
Як пише "Інтерфакс", в країні раніше були заборонені всі колективні заходи і релігійні служби, закриті бари і ресторани і введені певні обмеження для траурних церемоній.
Крім того, громадянам Бельгії влада настійно не рекомендувала поїздки за кордон.
До 1 березня продовжено низку заходів, які вже діяли, такі як комендантська година, дистанційна робота, навчання студентів вищих навчальних закладів в віддаленому режимі.
Відзначимо, в Бельгії зафіксовано понад 665 тисяч випадків зараження коронавірусом.
Також через несприятливу епідеміологічну ситуацію влада Ізраїлю посилює карантинні обмеження.
До речі, в американської біотехнологічної компанії Moderna вважають, що їхня COVID-вакцина надає захист від коронавірусу як мінімум на рік.
Відзначимо, вакцина від коронавірусу Moderna вже отримала дозвіл на екстрене використання в США, Євросоюзі, Великій Британії, Канаді, Ізраїлі та інших країнах.
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