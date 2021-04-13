У Бельгії різко зросла смертність від COVID-19

У Бельгії за тиждень майже вполовину зросла кількість смертей від COVID-19, при тому що кількість випадків зараження незначно, але скоротилася. Минулого тижня в день у країні від цієї хвороби помирало в середньому 43 людини.

Реклама

Про це свідчить статистичний звіт медінституту Sciensano, передає місцеве видання VRT.

"Протягом тижня з 2 по 8 квітня в Бельгії кожного дня вмирало в середньому 43 людини з COVID-19. Це на 46,6% вище 7-денного змінного середнього за попередній тиждень, коли вмирало в середньому 29 людина на день", – цитує звіт видання.

Водночас протягом тижня з 5 по 11 квітня в бельгійські лікарні щодня надходило в середньому 254 пацієнта з коронавірусною інфекцією, що на 3% нижче даних попереднього тижня.

Наразі в лікарнях Бельгії проходять лікування 3048 пацієнтів із COVID-19, з них 899 осіб перебувають у палатах інтенсивної терапії і 540 – на штучній вентиляції легенів.

Реклама

Водночас у Бельгії з’явилася надія на поступове зниження нових випадків інфекції, оскільки згідно з останнім рейтингом репродуктивності вірусу – 0,99, один інфікований передає вірус менше, ніж одній людині.

В тренді Росія ніколи ні для кого не становила загрозу – Пєсков знову публічно збрехав

Нагадаємо, Україна за останній тиждень стала одним із світових лідерів за рівнем смертності від коронавірусу – тільки 6 квітня померло 500 людей.

Ми також повідомляли, що в Сполучених Штатах близько 43 тисячі дітей молодше 17 років вже втратили принаймні одного зі своїх батьків в результаті пандемії COVID-19.

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама