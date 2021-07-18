У Бельгії різко зросла кількість жертв повені (фото, відео)

Повінь у Бельгії / колаж "Сьогодні"

У Бельгії у результаті повені загинула щонайменше 31 людина, 163 людини досі вважаються зниклими безвісти.

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Про це заявили в урядовому кризовому центрі країни ввечері в неділю, 18 липня, передає DW.

Наслідки повені в Бельгії / twitter.com/IneedTH

Влада має намір продовжувати пошуки зниклих, а також зосередить увагу на усуненні наслідків повені та оцінці матеріальних збитків.

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В особливо постраждалих регіонах на півдні і сході країни поліцейські ходять від дверей до дверей, щоб розшукати потерпілих від повені, оскільки багато людей не можуть вийти на зв'язок і зарядити мобільні телефони.

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Напередодні прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо і президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відвідали постраждалі райони, де почалися роботи з усунення наслідків повені, де поспілкувалися з постраждалими жителями, працівниками аварійних служб і місцевою владою.

Прем'єр Бельгії оголосив 20 липня Національним днем жалоби.

Нагадаємо, у Німеччині кількість жертв потопу збільшилася до 156 людей, стихія також дісталася і сусідньої Австрії – там теж міста пішли під воду.

Ми також писали, що канцлер Німеччини Ангела Меркель назвала лякаючою і такою, яку неможливо описати, ситуацію з повенями у країні під час відвідання у неділю села Шульд у федеральній землі Рейнланд-Пфальц, що особливо постраждала від стихії.